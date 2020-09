Chiara Ferragni in vacanza in un hotel di lusso. Gli haters: "Sei una scroccona"

Essere un personaggio dello spettacolo non sempre è facile in quanto si è circondati da persone che ti apprezzano e stimano, ma anche dagli haters o cosiddetti leoni da tastiera i quali colgono ogni occasione per lanciare epiteti o commenti al vetriolo. Lo sa bene Chiara Ferragni, nota influencer e mamma del piccolo Leone, oltre che moglie del rapper Fedez. Ecco cosa le hanno scritto gli haters e la sua reazione.

Chiara Ferragni è sempre sotto l’occhio del ciclone e, sembra che qualsiasi cosa faccia, attiri su di sé sempre critiche. Dalla visita agli Uffizi di Firenze sino all’ultima parentesi che l’ha vista protagonista. L’influencer si è concessa un paio di giorni di vacanza insieme alle amiche e a una delle sue sorelle, ovvero Francesca, in un hotel molto rinomato.

L’influencer ha trascorso un paio di giorni all’hotel Il Sole di Ronco sul Lago Maggiore, considerata una location di lusso. Può succedere che lei, avendo più di 20 milioni di followers, venga invitata in alcune strutture e ristoranti proprio per fare promozione in modo da incentivare il turismo. Proprio questa sua vacanza non è piaciuta ad alcuni detrattori.

Nella mattinata di sabato, ha postato, sul suo profilo Instagram, uno scatto in cui stava facendo una lauta colazione. Il post è seguito da tantissimi messaggi di stima e di affetto, ma purtroppo anche da qualche leone della tastiera il quale l’ha apostrofata in questo modo: “Come pensi di aiutare l’economia se continui ad andare nei posti gratis? Ma non pensi di essere ridicola? Tu e il tuo solito gruppo di noiose scroccone…”

La stessa Ferragni ha sorvolato sul commento non rispondendo e proseguendo in maniera tranquilla la sua vacanza sul Lago Maggiore. Inutile dire che la foto è stata sommersa da tantissimi like in barba agli invidiosi e agli haters del popolo della rete.