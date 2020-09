Chiara Ferragni, il sindaco di Venezia le consegna il Leone D’Oro per l’impegno civico

Chiara Ferragni ha ricevuto, dalle mani del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Leone D’Oro, un riconoscimento molto ambito che viene conferito per le diverse arti nell’ambito della Biennale di Venezia anche se solitamente viene associato alla Esposizione Internazionale d’arte ed alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Dicevamo, un riconoscimento che ha senza dubbio onorato la nota influencer. La Ferragni avrebbe dovuto ritirare il suo premio lo scorso 25 aprile, ma l’emergenza per il Covid non ha reso possibile questa consegna e così le è stato conferito solo oggi nella smart control room. La motivazione è la seguente: “Per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale”.

Chiara Ferragni riceve il Leone D’Oro, ecco il suo commento

La Ferragni ha ringraziato per questo premio e si è detta onorata per la sua presenza a Venezia – che ha definito una delle città più belle al mondo – e per poter far conoscere questa città ai suoi followers e si è augurata che: “Tutti quelli che verranno qui la rispetteranno per tramandare la nostra bellezza ai nostri figli”.

La nota influencer si fermerà 3 giorni nella splendida Venezia e avrà così l’occasione di proseguire il suo tour con vari appuntamenti e incontri nell’arte, nell’artigianato – dal vetro di Murano al merletto di Burano – e promuovere tutte le altre meraviglie di Venezia e della sua Laguna, fatte di tradizioni e produzioni locali.

Infine, sempre il Sindaco Brugnaro, ha voluto ringraziare Chiara Ferragni per aver accettato, in maniera totalmente gratuita, l’invito a visitare la città per poter così diventare testimonial di un messaggio diretto ai giovani, non solo italiani ma di tutto il mondo: “Venezia è una città del futuro e delle opportunità”.