Chiara Ferragni, il selfie negato da Leonardo DiCaprio e le critiche per il nude look: "Sembra una carciofara"

Chiara Ferragni, nota influencer di moda nonché moglie del cantante rap Fedez, è sbarcata a Venezia per la presentazione in una sezione separata del Festival del Cinema del documentario biografico “Chiara Unposted”, interamente dedicato alla sua storia da favola, destinata a cambiare notevolmente la prospettiva del marketing e non solo.

La Ferragni si è sempre definita un’imprenditrice digitale, un’etichetta che se inizialmente ha strappato più di un sorriso ai tecnici del settore nonché all’opinione pubblica italiana, oggi è diventata una nuova professione, praticata da molte starlette televisive e non, ma anche da ragazze sconosciute, che sperano di poter fare della loro immagine la loro principale attività proessionale.

Il rifiuto di Leonardo DiCaprio e la passeggiata in mutande con Fedez

La vita di Chiara Ferragni è stata un sogno, una favola moderna che potremmo definire pienamente 2.0, che racconta di una giovane e bella ragazza, che ha puntato tutto sul suo intuito, sul gioco e divertimento, sulle passioni e ovviamente sulla innegabile bellezza, che si è però combinata ad una scelta vincenta, cioè quella di fare l’imprenditrice di se stessa, utilizzando esclusivamente i social network, che ormai sono diventati la sua seconda casa.

La storia di Chiara è quindi fatta di un successo dietro l’altro, anche se proprio al Festival del Cinema, la Ferragni ha rivelato un particolare inedito del suo passato che proprio nessuno si aspettava, cioè quello del rifiuto di un selfie da parte di Leonardo DiCaprio. Ai microfoni dell’agenzia di stampa Ansa, Chiara ha infatti dichiarato: “Adoro Leonardo DiCaprio, sono stata una sua fan e lo sono ancora, lo seguo dai tempi di Titanic e quando a Cannes nel 2013 mi sono ritrovata al galà amfar vicino a lui mi sono lanciata per farmi fare un autografo, ma mi hanno respinto“.

Purtroppo Leonardo DiCaprio non sarà presente all’edizione 2019 del Festival del Cinema di Venezia, chissà se, dopo la rivelazione dell’influencer, non esaudirà presto il sogno della Ferragni. Nel corso della kermesse Chiara è stata pesantemente presa di mira per la scelta di un suo outfit nude look, che lasciava molto poco all’immaginazione.

Chiara Ferragni in mutande a spasso con il marito Fedez per il lido di Venezia ha scuscitato i commenti irriverenti degli internauti, tra i tanti citiamo: “Da dietro sembrate tonino l’ucellaro e Luisa la carciofara“, ma anche “Quando i soldi non comprano la felicità ma neanche dei vestiti decenti“.