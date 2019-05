Chiara Ferragni: il desiderio di un secondo figlio e il documentario in uscita in autunno

Chiara Ferragni, mentre era all’aeroporto di Miami ad attendere il volo che l’avrebbe portata a casa, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei followers su Instgram. La popolare influencer e imprenditrice ha raccontato di volere un secondo figlio e che il documentario sulla sua vita uscirà il prossimo autunno. Ecco tutti i suoi desideri e cosa ha svelato.

Chiara Ferragni è sicuramente una star internazionale, con più di 16.5 milioni di followers, viaggia in giro per il mondo e ha sempre più successo. In 10 anni è riuscita a crescere tantissimo dal punto di vista del suo fatturato creando un vero e proprio impero. Inoltre, anche sul piano famigliare può ritenersi soddisfatta, in quanto è moglie di Fedez e madre del piccolo Leone, di un anno.

Negli ultimi giorni è stata in America per visitare la NASA e, nell’attesa dell’aereo per il ritorno a casa, ne ha approfittato per rispondere ad alcune domande dei suoi followers sia riguardo un nuovo fratellino o sorellina da dare a Leone, ma anche sulla chirurgia estetica e sul seno piccolo, del quale si dice fiera e orgogliosa.

Sogna di avere un secondo figlio, dal momento che la sua esperienza di mamma le dà grandi soddisfazioni e la riempie d’orgoglio. Oltre che della sua famiglla e del desiderio di allargarla, ha anche parlato di chirurgia estetica e del suo seno ammettendo che non ha nessuna intenzione di rifarselo in quanto si piace esattamente così. E’ favorevole alla chirurgia estetica, ma con un seno voluminoso non starebbe bene con se stessa.

Oltre alla famiglia, la Ferragni ha tantissimi progetti e sogni nel cassetto da realizzare. Primo fra tutti, un documentario che racconta la sua vita, i suoi successi che uscirà in autunno. E’ tempo di vacanza anche per lei che trascorrerà il mese di luglio insieme alla famiglia prima in Umbria e poi in Sicilia per passare agosto ad Ibiza. A fine agosto riprende a lavorare e torna a New York per gli impegni della prossima stagione che l’attendono.