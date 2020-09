Chiara Ferragni, il Codacons la denuncia per "blasfemia": il commento di Fedez

Il Codacons, l’associazione dei consumatori, in queste ore ha denunciato Chiara Ferragni con l’accusa di blasfemia e offesa la sentimento religioso. Tutto nasce per un’immagine pubblicata sia sui social dell’influencer sia sulla rivista “Vanity Fair” che ha realizzato la foto per un suo servizio.

Questa immagine, secondo le parole del Codacons, “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web” e per questo motivo è partita la denuncia. In pratica, la foto incriminato raffigura la Ferragni nelle vesti della Madonna – per la precisione quella dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato – e per questo motivo subito si è alzato un polverone mediatico.

Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia

“Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere“, queste le parole del Codacons che continua sottolineando che in questo modo viene sfruttata l’immagine della Madonna a fini commerciali.

Non solo, l’associazione dei consumatori si spinge oltre e arriva a inviare l’esposto anche a Papa Francesco chiedendogli di pronunciarsi in merito a questa vicenda che viene definita come una “squallida e inutile provocazione“. Gli attriti tra i Frerragnez e il Codacons continuano quindi, infatti tempo indietro l’associazione aveva denunciato la Ferragni e Fedez per la raccolta fondi a favore della sanità e organizzata sulla piattaforma Gofundme.

In quell’occasione aveva anche fortemente criticato la scelta da parte della Rai di accostare il nome della Ferragni al Festival di Sanremo, reputando l’immagine dell’imprenditrice poco adatta per quell’occasione: “Una scelta sbagliata per l’azienda, che dovrebbe individuare modelli più adatti all’interno di programmi diretti ad un vasto pubblico”. Non è tardato ad arrivare il commento di Fedez su Twitter che, con la solita tagliente ironia, ha seraficamente commentato con un “Mi mancavano“.