Chiara Ferragni ha affittato Gardaland in occasione del suo compleanno

Nonostante sia già passato un po’ di tempo dal compleanno di Chiara Ferragni, che lo scorso 7 maggio ha compiuto 32 anni, la fashion blogger ha voluto continuare i suoi pazzi festeggiamenti anche in compagnia degli amici affittando l’intero parco di divertimenti di Gardaland.

Dopo la cena fatta con la famiglia, la blogger ha voluto festeggiare con gli amici e proprio per questa occasione la Ferragni ha voluto affittare uno dei parchi di divertimento più amati d’Italia. Per l’occasione c’è chi lo ha addirittura battezzato “Chiaraland“, con tanto di relativa scritta sulla torta. Tuttavia, non hanno tardato ad arrivare le critiche per questa particolare scelta.

Come per il compleanno del marito, il rapper Fedez, che aveva deciso di festeggiare in un supermercato, ricevendo molteplici critiche poiché durante i festeggiamenti usavano e giocavano con il cibo a disposizione, anche per Chiara sono volati molteplici attacchi.

Per l’occasione è stato affittato anche un pullman, che ha trasportato tutti i suoi amici al parco e ovviamente l’intera giornata è stata filmata e pubblicata sui rispettivi profili di Chiara e Fedez, facendoli finire inevitabilmente al centro del mirino mediatico con le solite accuse di ostentazione dello sfarzo. Ad incrementare le polemiche è stato il fatto che il loro figlio Leone per l’occasione sia rimasto a casa in compagnia della tata e dei nonni.

Tra le varie critiche arrivate come commento alle foto della coppia si legge: “Sei a Gardaland, no a Chiaraland, basta con queste manie di protagonismo per favore, hai 40 anni“; “Con tutta la gente che fatica ad arrivare a fine mese…vergogna“. Da quanto risulta sul web, il prezzo per l’intero affitto del parco di divertimenti ammonta a 2.500 euro, una cifra che non tutti possono permettersi e forse è anche per questo che il web è insorso puntando ancora una volta il dito contro i Ferragnez.