Chiara Ferragni: "Giuro, mi fai venire voglia di divorzio", attimi di gelosia in casa Ferragnez

Se ne parla da settimane ormai, di una crisi sentimentale imminente, se non addirittura in atto tra la regina delle influencer, Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Una crisi che perdura nel tempo e pare che non vi sia intenzione di una pace nel breve periodo. Le pagine di cronaca rosa sono infatti piene zeppe di rumors, indizi, voci e tanto altro ancora su questa possibile crisi tra i due, c’è anche chi inizia a paventare l’ipotesi di divorzio.

Tutto ha inizio agli inizi di settembre, quando gli abili obiettivi dei paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini, hanno immortalato la coppia Ferragnez intenta a una lite furibonda, a bordo del proprio yacht. A distanza di tempo sono in tanti a pensare che da quella lite si sia innescata una crisi amorosa.

Chiara Ferragni: “Mi fai venire voglia di divorzio”

Ad alimentare ancor di più l’ipotesi di una fine tra Chiara e Federico è anche un commento molto esplicito, che lascia poco spazio all’interpretazione, da parte dell’influencer cremonese. Suo marito Fedez, in occasione della Milano Fashion Week, ha incontrato la top model Gigi Hadid, con cui ha deciso di farsi un selfie. Una foto in cui i due appaiono felici e sorridenti; scatto che a quanto pare non è andato molto a genio a Chiara, tanto da rispondere con fare indispettito.

Una risposta che ha sapore dolce amaro, una forma di gelosia commista a una vena di ironia, per non dare troppo peso alla cosa. Ecco infatti cosa ha commentato la Ferragni, in risposta alla foto del marito: “Giuro, mi fai venire voglia di divorzio“, parafrasando dunque la frase che nel lontano 2016 Fedez aveva gli aveva dedicato: “Mi fai venire voglia di futuro“.

Una volta letto il commento, Federico non ha potuto non ripostare il commento di sua moglie, facendolo diventare virale in pochissimo tempo. Sembra che dunque che, nonostante i tanti gossip che circolano in rete, i Ferragnez non hanno alcuna intenzione di interrompere la loro storia d’amore, tutt’altro, sembrano più felici che mai insieme.