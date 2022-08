Chiara Ferragni – Fedez, la notizia corre veloce sui social: "È incinta"

Ascolta questo articolo

E’ un’estate molto movimentata per i Ferragnez, sempre in giro per il mondo tra viaggi e lavoro. Sicuramente riescono come pochi a far parlare di sè, talvolta basta davvero ben poco, come un banale post su Instagram, per sollevare un polverone. E’ quello che è successo nelle scorse ore, quando Chiara Ferragni ha acceso gli animi con uno scatto inedito pubblicato su Instagram.

L’influencer ed imprenditrice digitale vive costantemente sulla cresta dell’onda e sa come stimolare l’interesse dei suoi followers. In questi giorni la moglie di Fedez si sta godendo le vacanze ad Ibiza, dove si è fatta immortalare in discoteca in compagnia di un gruppo di amiche. Ma a scatenare la fantasia tutti è stato soprattutto uno scatto enigmatico: ecco di cosa si tratta.

Le voci sulla gravidanza

Negli ultimi giorni, la nota imprenditrice digitale ha pubblicato numerosi scatti di questa sua vacanza spagnola, nulla di strano ovviamente, considerato che, da buon influencer, la Ferragni condivide spesso momenti della sua vita privata. Tuttavia, tra le foto in discoteca, sarà forse per l’outfit particolare con costume intero e pareo, c’è chi giura di scorgere un pancino piuttosto pronunciato.

E’ bastato questo a far esplodere le voci di una presunta nuova gravidanza, tra i commenti più gettonati si legge spesso: “Ma solo a me sembra incinta” o addirittura,“sì normalmente a giugno concepiscono, a settembre lo annunciano in diretta in mondovisione poi a marzo nasce”. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali“.

Forse è solo la fantasia dei fan ad essere eccessivamente vivace, ai quali non è neppure sfuggito che la Ferragni sorseggiasse un drink analcolico, secondo loro un altro indizio a sostegno dell’ ipotesi gravidanza. In queste ore i Ferragnez erano già finiti al centro di una polemica per essersi fatti fotografare sull’orlo di un precipizio, ritenuto da molti un gesto pericoloso e di cattivo esempio.