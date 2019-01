Chiara Ferragni, fan paga 5700 euro per prendere il caffè con la moglie di Fedez

Chiara Ferragni, la celebre fashion blogger ed influencer nonché moglie del cantante rap Fedez, è tornata a far parlare di sé dopo l’acqua minerale da sei euro ed il corso di make up da 650 euro, stavolta per l’esosa cifra da capogiro sborsata da un fan per poter prendere un caffé con lei, al costo – tenetevi forte – di 5700 euro.

Quando si parla di Chiara Ferragni e Fedez non c’è mai nulla che abbia dei costi normali, insomma accessibili ai comuni mortali: dal matrimonio da favola a Noto – con tanto di volo Alitalia brandizzato con il marchio dei Ferragnez – al compleanno del rapper al supermercato – che ha scatenato un putiferio per il presunto spreco di cibo fatto dagli ospiti – per finire con orologi dai costi stellari, macchine superlusso e ovviamente luna di miele in uno dei resort più belli ed esclusivi del mondo.

Fan paga 5.700 euro per un caffé con Chiara Ferragni

E’ bene chiarire sin da subito che la celebre influencer Chiara Ferragni ha regalato il suo tempo – e speriamo anche il caffé – al suo fan solo per fare della beneficenza. Infatti la bizzarra iniziativa è stata ideata dal sito “Charity Star“, ed il cui ricavato sarà poi devoluto – come espressamente richiesto dalla Ferragni – all’associazione White Mathilda, organizzazione che gestisce diversi sportelli antiviolenza.

Dunque caffè sia, ma solo per beneficenza, per cercare di sostenere una delle tante associazioni che collaborano con gli enti locali per aiutare le tante – troppe – donne vittime di violenze e maltrattamenti, ma anche disriminazioni e bullismo. Chi sarà il fan fortunato che ha sborsato 5.700 euro per prendere il caffé con Chiara Ferragni?

Di lui, al momento, si conosce solo il nickname, che è Poulsenjr. Il fan e Chiara si incontreranno durante la Milano Fashion Week per fare una chiacchierata sulle ultime tendenze di stile, ma anche su quei piccoli accorgimenti e segreti da seguire nel campo della moda per essere sempre al top.