“Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del Cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato” Così è stato annunciato l’arrivo di Chiara Ferragni nel cda del noto marchio di calzature Tod’s, quotato anche in borsa.

Si apprende infatti da poche ore che la famosa influencer Chiara Ferragni, da oggi sarà parte integrante del corpo del consiglio di amministrazione del marchio succitato, capeggiato da Diego Della Valle che, a più riprese, si è dichiarato enormemente favorevole all’ingresso della Ferragni nel cda del suo marchio.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Della Valle in merito: “Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel consiglio di Tod’s. La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa”. La Ferragni ha poi annunciato le sue prime parole dopo il suo ingresso nella società, affermando di sentirsi onorata nel far parte di un gruppo di così immenso spessore: “Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo“.

Non appena è stato diramato l’annuncio, le quotazioni in borsa del gruppo Tod’s hanno iniziato a percorrere un trend in risalita senza freni: solo alle ore 11 infatti, la quotazione era in crescita del 5,9%, segno inconfutabile che la presenza della Ferragni sarà una mossa vincente per il marchio.

Ancora oggi la Ferragni, insieme a suo marito Fedez, sono l’esempio tangibile del successo giovanile sfruttando il mondo online e dei social. Con milioni di followers sui propri contatori social, i Ferragnez ad oggi sono la coppia più famosa e importante del panorama italiano, riuscendo infatti a generare sempre grande risonanza, in ogni iniziativa compiuta dai due. Solo pochi mesi fa la Ferragni è stata insignita del prestigioso premio milanese, l’Ambrogino d’oro, per la raccolta fondi versata a favore della costruzione di una nuova terapia intensiva al San Raffaele di Milano.