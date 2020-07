Chiara Ferragni: ecco quanto costano i suoi look nel video con Baby K

Pubblicata da pochi giorni ed è già classificata tra le migliori hit di questa estate; si parla della nuova canzone estiva di Baby K. Divenuta oramai simbolo della bella stagione e delle giornate soleggiate, Baby K- al secolo Claudia Judith Nahum– ha rilasciato il suo ultimo singolo dal titolo “Non mi basta più“.

Nonostante il leggero ritardo di rilascio, il video ha già conquistato migliaia di visual e di like, promettendo di diventare un vero tormentone estivo, già riprodotto in continuazione nei villaggi turistici e sulle spiagge. A rendere ancora più attraente il video, non è solo il suo sound ritmato ed estivo, ma anche la partecipazione straordinaria dell’influencer più nota di sempre, Chiara Ferragni.

Un cameo che ha scatenato la curiosità dei tanti fan della Ferragni, che hanno senza dubbio contribuito ad amplificare le visualizzazioni al video della cantante. Ciò che salta subito all’occhio dell’utente sono i vari outfit della moglie di Fedez, che in ogni scena riprodotta sono sempre diversi e sempre stupendi. Ovviamente la domanda nasce spontanea, che valore hanno tutti i capi indossati dalla ragazza?

A rispondere a questa domanda ci pensa FanPage che ha individuato il prezzo di ogni capo indossato dalla Ferragni in ogni scena. Nella scena dove si vede Chiara fuori dal jet, si può ammirare un top di Balmain, dal valore di 1300 euro, mentre le scarpe di vernice sono di Yves Saint Laurent che costano 795 euro.

Si passa poi a quella scena nell’abitacolo dell’aereo insieme a Baby K; l’influencer indossa un bellissimo capo di Versace, il famoso Jungle, il cui valore è di appena 1096 euro. Anche le scarpe non sono da meno, sempre firmate Versace, prezzate alla modica cifra di 790 euro. Ma il pezzo (o il prezzo) forte arriva adesso: i gioielli che Chiara indossa nella scena succitata, sono tutti Bulgari, il collier ha un valore di 310.000 euro, mentre gli orecchini di diamanti ammontano a 29.100 euro. Prezzi che fanno girare la testa, ma che senza dubbio hanno contribuito a rendere il video una bomba virale.