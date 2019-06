Chiara Ferragni: ecco il regalo che ha fatto ai suoi dipendenti

Deve essere stata un’annata estremamente positiva per gli affari quella di Chiara Ferragni, che pochi giorni fa ha sorpreso i propri dipendenti elargendo loro un regalo davvero importante. La bionda influencer, infatti, ha voluto premiare il suo team per l’impegno dimostrato nel corso dell’anno e per l’ottimo lavoro svolto con un bonus economico di tutto rispetto.

La moglie di Fedez, amministratore delegato – dopo l’uscita dell’anno scorso dell’ex-socio Riccardo Pozzoli – della società Tbs Crew, fondata nel 2009, che si occupa del sito “The Blonde Salad” e dei relativi blog e talent agency, ha infatti deciso di elargire un bonus di 3400 euro lordi ad ogni membro del team, una sorta di premio che vuole essere un ringraziamento per un 2018 a dir poco roseo.

L’azienda, però, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha preferito non rendere pubblici i dati del fatturato relativi allo scorso anno, anche se non si fatica affatto ad immaginare che abbiano raggiunto cifre da capogiro, partendo dai 6 milioni di euro di ricavi del 2017, dato comunicato dalla Ferragni stessa durante un’intervista al Corriere della Sera.

La crescita dell’azienda si può chiaramente evincere, inoltre, anche dal notevole aumento del numero dei suoi dipendenti. La società, infatti, dal 2018 ad oggi ha visto raddoppiare il proprio organico, passando da 7 a 15 persone, assunte tutte a tempo indeterminato. Lo staff include, tra gli altri, la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e il glam artist Manuel Mameli.

La Tbs Crew, però, non è l’unica fonte di reddito per la fashion blogger: oltre a guadagnare cifre esorbitanti per ogni foto pubblicata sulle proprie pagine social (qualcosa tipo 12 mila dollari a post), Chiara è, infatti, anche CEO della “Chiara Ferragni Collection“, marchio di abiti ed accessori, ed ha recentemente ideato e lanciato, in collaborazione con Lancôme, una collezione di prodotti di make up.