Chiara Ferragni e Fedez sono, senza ombra di dubbio, i protagonisti indiscussi dei social. Per loro è un periodo davvero produttivo, in attesa dell’uscita, tra qualche giorno su Amazon Prime Video, della loro serie “The Ferragnez” che racconta la loro vita.

La coppia si è resa protagonista di un siparietto davvero divertente. Il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è immortalato con le corna in testa.

L’immediata reazione dei fan

Attualmente, la coppia si trova a St. Moritz con i figli per una vacanza di relax dopo i vari impegni lavorativi, tra i quali la premiere di The Ferragnez. Una location decisamente perfetta per scattare foto che ritraggono i momenti felici. Nell’ormai virale scatto, postato sui social, vediamo in primo piano mamma Chiara e Leone, seguiti da papà Fedez e la piccola Vittoria.

Un particolare però non è sfuggito ai follower: dietro il rapper ci sono un bel paio di corna.Nella foto in cui la famiglia si mostra in tutta la sua bellezza e felicità, Fedez non si è reso conto di venire immortalato con alla testa un bel paio di corna. Le protuberanze di un cervo sono appese alla parete della baita alle loro spalle e riescono ad incorniciare alla perfezione la fronte del rapper, tanto che lo scatto è immediatamente divenuto virale, dopo essere stato postato su Instagram, con tanto di didascalia: “Corne natalizie”.

Uno scherzo che ha visto susseguirsi oltre 2000 commenti, tra i quali: “Fede penso dovresti fare qualche domanda a Chiara, l’universo ti sta parlando”, “Ragazzi non è una coincidenza” e ancora “Chiara si è fatta un altro uomo”, “Povero Fedez” “Con le corna? Ma no, la Ferry è una brava ragazza” .Scherzi a parte, stando ai retroscena svelati dal settimanale Chi, la Rai starebbe corteggiando la Ferragni. L’obiettivo? Averla come conduttrice. Viale Mazzini avrebbe pensato a lei per l’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022.