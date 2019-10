Chiara Ferragni e la foto in reggiseno su Instagram: "Vergognati"

Chiara Ferragni nota fashion blogger, moglie del cantante rappaer Fedez e mamma del piccolo Leone deve la sua fortuna ai social network, sui quali è molto attiva. La Ferragni che saltella da un posto all’altro, volando in diverse parti nel mondo è sempre molto amata dal pubblico che la segue e la sostiene. Infatti sono milioni i followers che la osservano, lasciano like e commentano tutti i suoi post.

Chiara, che ormai possiamo definire una vera e propria imprenditrice digitale, ha da poco ammesso sui social di volere un altro figlio dal marito Fedez e se da un lato pensa di allargare la famiglia, dall’altro non trascura il suo lavoro. Infatti si prospetta l’uscita sul grande schermo del docu-film “Chiara Ferragni – Unposted” nel quale si argomenta di come i social network abbiano influenzato l’economia mondiale e la vita della stessa Ferragni.

Nonostante sia alle prese con il docu-film, che tra le altre cose è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, non manca di pubblicare scatti su Instagram. L’ultimo ha destato non poche polemiche, si tratta di una foto che la ritrae in bagno con indosso solo il reggiseno, accompagnata dalla scritta “Loving Instagram with no likes actually“, che in italiano vuol dire: “Amo Instagram anche senza like“.

L’obbiettivo della Ferragni era quello di approvare l’esperimento proposto dai creatori di Instagram di nascondere temporaneamente i like ai vari post. L’intento è quello di far apprezzare il post così com’è e non per il numero di like già ricevuto. Nonostante ciò non sono mancate le critiche per la Ferragni, raccogliendo diversi commenti infelici, tra i quali: “Ma sei una mamma, ti pare il caso di pubblicare queste foto?“, oppure “Ti sono cresciute“.

I commenti negativi come visto non sono mancati, ma la Ferragni che ormai è abituata ai complimenti così come alle critiche ostili, e perchè no anche alle offese, si è lasciata scivolare questa storia ed è andata avanti. D’altronde con un lavoro come il suo si è soggetti a questo tipo di accuse e offese e bisogna avere sempre la giusta intelligenza per ignorare tutto ciò.