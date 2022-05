Chiara Ferragni e Fedez, urla di paura nel cuore della notte: cosa è successo

Ascolta questo articolo

Nel mondo dello spettacolo ci sono delle coppie che fanno sempre parlare di sè. In questo periodo molti di loro sono apparsi sulle notizie di gossip a causa dello loro storie d’amore, oppure per altri motivi. Una delle coppie sicuramente più chiacchierata d’Italia e quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. La nota influencer ed il rapper ormai formano una coppia fissa e la loro storia sembra non conoscere crisi. Recentemente Fedez è stato operato d’urgenza.

Come si sa il cantante ha subito una operazione in quanto gli è stato diagnosticato un tumore neuroendocrino del pancreas. Dopo essere stato ricoverato alcuni giorni a causa dell’operazione, Fedez è tornato a casa dalla sua famiglia, che gli è stato sempre accanto in questo periodo molto delicato. Assieme alla sua Chiara e ai figlioletti Leone e Vittoria ha ripreso a fare le cose di ogni giorno. Ma nelle scorse ore ha esagerato, vediamo che cosa è accaduto.

Panico nelle notte

Di quanto successo esiste anche un video, che lo stesso Fedez ha voluto postare spiegando di aver fatto tutto ciò per noia. Chiara infatti stava dormendo beatamente quando all’improvviso il rapper ha indossato una maschera terrorizzante e si è avvicinato a lei, come per baciarla, quando la Ferragni si è risvegliata.

L’influencer ha aperto quindi gli occhi svegliandosi con grida e urla di terrore che hanno riecheggiato per tutto il loro appartamento milanese. “Ma sei scemo?” – così urla Chiara a Fedez. Tra i due la cosa non finisce affatto bene, in quanto lui le dice di amarla e di essere pronto a portarle la colazione a letto.

“Non voglio niente” – così risponde Chiara a Fedez, dicendo di essersi molto arrabbiata. Alla fine non sappiamo come sia finita tra i due, fatto sta che Chiara non ha per niente gradito lo scherzo del marito. D’altronde lei stava dormendo beatamente e svegliarsi in quel modo le è sembrato davvero troppo.