Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: la condizione di salute dei figli

La variante Omicron del Covid ha preso oramai piede anche in Italia con dati che appaiono essere altamente preoccupanti. I virologi tutti hanno infatti iniziato a manifestare non poca preoccupazione già durante le prime fasi iniziale della malattia, all’esordio dei primi contagi, constatando che tale variante, per quanto possa manifestarsi con sintomi più mitigati rispetto al ceppo principale di Covid, appare comunque molto più contagiosa.

Numerosi sono infatti i personaggi famosi che hanno dichiarato di aver contratto la variante, nonostante i vaccini, nonostante i primi tamponi effettuati risultassero negativi. Da Jovanotti passando per Fedez e sua moglie Chiara Ferragni. Questi ultimi infatti hanno di recente dichiarato sui social la loro positività al Covid, rovinandosi le tanto attese vacanze natalizie.

Fedez e Chiara positivi al Covid: la salute dei figli

La famiglia Ferragni era infatti intenta a trascorrere le vacanze di natale sulle dolomiti, ma uno stato di raffreddamento di Vittoria hanno costretto la famiglia in un rientro anticipato, preferendo infatti trascorrere questi ultimi giorni di festività in casa a Milano, vicino agli ospedali della città.

A questo punto inizia la sorpresa della coppia; dopo un primo tampone effettuato, risultato per entrambi negativo, è arrivato il risultato del molecolare che ha dichiarato la positività di entrambi i genitori. Ecco infatti il comunicato di entrambi sui social: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi.“

La domanda dei fan è stata spontanea: come stanno i figli della coppia? Chiara e Fedez hanno dichiarato che entrambi stanno bene, per adesso sono infatti risultato sorprendentemente negativi:”I bambini non si sa come sono negativi – continuando – Dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno, non possiamo mantenere più di tanto una distanza dovendoli accudire. Fortunatamente siamo asintomatici. La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene. Speriamo che continui così. So che molto di voi sono nella nostra stessa situazione. Sosteniamoci a vicenda“. Non resta a questo punto fare gli auguri alla famiglia di un pronta guarigione.