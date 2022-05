Chiara Ferragni e Fedez, l’annuncio improvviso: "La famiglia si allarga ancora"

Ascolta questo articolo

I Ferragnez sono sempre sotto l’occhio del ciclone, nel bene e nel male, essendo, senza ombra di dubbio, la coppia più chiacchierata e invidiata d’Italia.

Se finora abbiamo parlato della terribile malattia che, come un fulmine a ciel sereno, ha fatto irruzione della famiglia, dell’intervento urgente di asportazione del tumore neuroendrocrino al pancreas effettuato al San Raffaele, e dei giorni trascorsi ricoverato nel nosocomio, Fedez, rientrato a casa, può finalmente essere circondato dalla sua vera cura: l’amore incondizionato di Chiara Ferragni e dei loro due figli, Leone e baby Vittoria.

La famiglia si allarga

Se in questi giorni non si fa altro che parlare del recente soggiorno di Chiara Ferragni in Sicilia, che ha fatto, in men che non si dica, il giro del mondo, dato che la nota influencer da 27milioni di follower (appena raggiunti) ha deciso di festeggiare il suo 35° compleanno in uno dei luoghi più famosi di Palermo: Villa Igiea, i fan della coppia sono stati sconvolti da alcuni scatti pubblicati su Chi.

I paparazzi hanno immortalato Chiara e Federico, pochissime ore fa, mentre tra loro era in corso un acceso scontro che il settimanale, diretto da Alfonso Signorini, non poteva certo farsi sfuggire. Quel litigio sembra acqua passata ed una nuova ma stavolta bellissima notizia è pronta per voi: la famiglia Ferragnez si allarga! Nuovo bebè in arrivo… il terzo per l’imprenditrice digitale e il rapper milanese? No, questo no, almeno per il momento. Ma c’è aria di tenerezza perchè in questi giorni Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai piccoli Leone e Vittoria e alla simpaticissima cagnolina Matilda, hanno accolto tra loro un nuovo membro.

Ma chi è questo nuovo menbro? A fare gli onori di casa, presentando la new entry che si chiama Gabriella Ferragni, è stata proprio Chiara. Parlo della nuova cagnolona della sorella Francesca e del fidanzato Riku; un tenerissimo esemplare di bracco di Weimar, che è già social, vantando un suo profilo Instagram con oltre13 mila follower. La cuginetta pelosa di Mati e Pablo, il bulldog francese di Valentina Ferragni, ha portato ulteriore gioia nella famiglia dei Ferragnez, che tra nipotini e cuccioli si sta allargando sempre più. Chiara non poteva non immortalare l’uscita al parco insieme alla sorella Francesca e alla nuova nipote a quattro zampe. Ovviamente la foto ha fatto il giro del web nell’immediato e tutti hanno dato il loro benvenuto a Gabriella.