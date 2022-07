Chiara Ferragni e Fedez, la notizia ora è ufficiale: fan al settimo cielo dopo il lieto annuncio

Ascolta questo articolo

Chiara Ferragni e Fedez, al momento la coppia italiana più famosa del mondo dello spettacolo, hanno mandato in estasi tutti i fan con un annuncio inaspettato. Di recente è stata mandata onda la prima stagione di ‘The Ferragnez‘, una docuserie che racconta la vita privata della nota coppia e della loro famiglia.

Già dalle prime settimane dopo l’uscita, la serie ha riscosso un incredibile successo anche a livello internazionale. Milioni di telespettatori hanno colto la palla al balzo per ‘curiosare’ dietro le quinte di una delle coppie più seguite dello star system italiano. Visto il trionfo assoluto della prima stagione, l’annuncio tanto atteso era ormai nell’aria: ecco cosa hanno rivelato i Ferragnez.

La notizia è ufficiale

Poche ore fa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato a tutti i fan la seconda stagione della fortunata serie The Ferragnez. Prime Video ha deciso infatti di premiare il successo internazionale della prima stagione, confermando la docu-serie anche per un’altra stagione. D’altronde la coppia è famosa in tutto il mondo e questo successo dimostra ancora una volta il loro enorme potenziale.

Nella seconda stagione ci si aspetta che sarà affrontato il tema molto attuale della malattia di Fedez, lo stesso cantante ha commentato così, pieno di entusiasmo, la bella notizia: “Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro”.

Ovviamente ora tutti si chiedono quando usciranno i nuovi episodi. Stando a quanto riferito da Banijay Italia, la casa di produzione che lavora per Amazon Studios, la seconda stagione sarà trasmessa nel 2023 in più di 240 paesi. Grande soddisfazione del Ceo della casa di produzione con sede a Milano: “Siamo molto orgogliosi del successo nazionale e internazionale ottenuto dalla prima stagione di The Ferragnez – La serie e di avere la possibilità, con questa seconda, di continuare a raccontare il dietro le quinte della vita di Chiara e Federico”