Chiara Ferragni e Fedez, la coppia ostenta orologi da 70mila euro: ennesimo schiaffo alla povertà

La fashion blogger Chiara Ferragni ed il rapper e giudice del talent musicale “X Factor” Fedez, archiviate le stravaganti e felliniane nozze sono ritornati alla normalità nel loro super attico milanese, ma anche volati oltreoceano nella bellissima Los Angeles, dove il figlio della coppia, Leone, è stato operato per un problema di udito.

I Ferragnez – l’acronimo coniato dalla coppia per unire i due cognomi – amano comunicare in maniera molto diretta e senza i filtri di comunicati stampa, optando quindi per dirette Facebook o Instagram Stories dove raccontano la loro lussuosa e spesso stravagante vita quotidiana, dove molto spesso però fanno capolinea anche dei prodotti pubblicitari e di gran lusso.

I Ferragnez ostentano orologi da 70mila euro l’uno

Forse per riprendersi dalle forti emozioni vissute durante l’operazione di Leone, Chiara Ferragni ed il marito Fedez hanno pensato bene di tirarsi su facendosi un bel regalo. Infatti in una recente Instagram Stories hanno mostrato un cofanetto pieno di orologi preziosi, scegliendone poi due adornati con pietre preziose.

Alla fine, ecco la decisione: un Patek Philippe in oro rosa per Fedez, mentre Chiara ha optato per un Audemars Piguet in acciaio. Fin qui nulla di strano se non fosse che i modelli scelti dalla coppia, hanno dei prezzi a dir poco proibitivi per molti: 70.500 euro quello del rapper e 74.000 euro quello dell’influencer.

Dopo la scelta, arriva puntuale la condivisione con i fan – forse l’ostentazione o meglio la pubblicità – che però non è piaciuta ai tanti followers della coppia, che hanno visto in quel gesto solo una forma di sfrontata ostentazione delle loro ricchezze, un atteggiamento che ha fatto ritornare alla mente di molti anche l’ostentazione del lusso di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Lo stesso Fedez nel corso di una recente intervista nel salotto di Maurizio Costanzo ammise quanto sia cambiato nel corso del tempo, dichiarando di essere diventato proprio quello che in passato odiava e criticava, in puro stile “comunista con il Rolex“.