Chiara Ferragni e Fedez, il figlio Leone operato in USA: "Siamo fortunati"

La celebre influencer di moda Chiara Ferragni ed il rapper Fedez sono tornati a far parlare di sé non più per lo stravagante matrimonio, bensì per qualcosa di molto più serio ed importante, cioè la recente operazione a cui si è dovuto sottoporre il piccolo Leone – figlio primogenito della coppia – negli Stati Uniti.

Nel corso della giornata di lunedì 15 ottobre il piccolo di casa Ferragnez si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico a causa di un problema all’orecchio, un problema che seppur lieve ha reso comunque necessario l’intervento dei bisturi. L’operazione è andata bene e la salute del piccolo Leo non è in pericolo.

Le commoventi parole di Fedez e Chiara

A rivelare dell’operazione del piccolo Leone, sono stati gli stessi genitori, ovviamente tramite il mezzo a loro più congeniale, cio i rispettivi profili sui principali social network di condivisione. “Oggi Leo si è dovuto sottoporre ad un piccolo e veloce intervento per risolvere un lieve problema di udito” – ha scritto Fedez per poi proseguire con – “nulla di grave fortunatamente“.

Dopo aver rassicurato i fan il cantante passa a raccontare le emozioni vissute in quegli attimi in cui il suo bambino era in sala operatoria: “Sarà un pensiero scontato e banale lo so, però passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto “quando c’è la salute c’è tutto”“.

A conclusione del suo lungo post su Instagram, Fedez scrive: “Mi rendo conto di essere fortunato, ma oggi forse, riesco ad apprezzarlo un po’ di più“. Alle parole di Fedez fanno eco anche quelle della moglie, che sul suo profilo social scrive: “Questa mattina il nostro piccolo Leo ha avuto un piccolissimo intervento al Children’s Hospital per mettere dei tubicini nelle orecchie per poter eliminare del liquido che ha dalla nascita e che, nel lungo tempo, gli avrebbe potuto causare perdita di udito“.

Un’operazione quindi semplice, ma che comunque ha tenuto tutti con il fiato sospeso, poi la fashion blogger ha precisato che tutto si è risolto per il meglio: “La sua operazione era molto semplice e lui sta bene ed è già a casa con noi“. Anche per lei le emozioni hanno fatto da padrone, perchè: “Vedere però tantissimi genitori salutare i propri bambini che dovevano sottoporsi ad interventi ben più invasivi (alcuni a cuore aperto) mi ha fatto piangere tutto il tempo e mi ha fatto capire, ancora una volta, che se si è in salute non ci si può lamentare“.