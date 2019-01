Chiara Ferragni e Fedez, i costi stellari della luna di miele: è polemica

Chiara Ferragni e Fedez dopo aver suscitato clamore per l’ostentazione di orologi preziosissimi e scatenato l’ira dell’opinione pubblica per lo spreco di alimenti durante i festeggiamenti al supermercato per il compleanno del cantante, sono nuovamente al centro delle più aspre polemiche, scatenate stavolta dai costi della splendida luna di miele che stanno trascorrendo in questi giorni alle Maldive.

Grazie all’intensa attività digitale della fashion blogger e del rapper abbiamo assistito quasi in diretta al loro matrimonio avvenuto lo scorso settembre, i cui costi sono stati a dir poco vertiginosi dunque non poteva mancare l’aggiornamento sulla luna di miele che però – causa reciproci impegni – i due neo coniugi hanno potuto fare solo in questi giorni.

Le polemiche sui costi della luna di miele dei Ferragnez

Per la loro luna di miele i Ferragnez – questo è il simpatico acronimo scelto dalla coppia – hanno scelto di alloggiare nel resort extralusso di Kudadoo Maldives Private Island – un complesso di sole 15 camere dal prezzo proibitivo e stellare – una scelta davvero esclusiva, che sta assicurando alla coppia dello showbiz confort, ma anche tanta riservatezza.

Ma quali sono i costi delle camere? Stando ad alcune informazioni circolate nelle ultime ore – e riprese dal sito “il sussidiario.it” – le cifre potrebbero oscillare dai 19mila euro per la camera base per 6 notti, ai 28mila per la camera doppia. Per queste cifre sono previsti ovviamente dei servizi all inclusive, ma anche l’accesso completo alla Spa e un drink gratuito di benvenuto.

Le camere sono arredate con grande gusto ed eleganza, ma anche fornite di un ricco minibar – che viene rinnovato ogni giorno – oltre naturalmente ad un immancabile ipad per connettersi ad internet in ogni momento. Ma non è tutto, perché i Ferragnez hanno pubblicato nelle ultime ore delle immagini che li ritraevano in un’altra location molto esclusiva.

Chiara e Fedez infatti hanno voluto passare una serata anche nel celebre ristorante subacqueo Ithaa Undersea Restaurant, dove una cena può costare dai 160 euro per la degustazione base, ai 200 se si vuole mangiare aragosta ma anche fino ai 250 se si aggiungono le bevande. Cifre irragiungibili per i comuni mortali, che hanno scatenato le critiche più aspre non solo da parte dei leoni della tastiera – sempre pronti ad attaccare la coppia – ma anche di utenti social che hanno visto nella loro scelta l’ennesimo schiaffo alla povertà.