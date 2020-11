Chiara Ferragni diventa la Madonna del presepe di Pontedera: "È blasfemia, la diocesi intervenga"

La nota influencer Chiara Ferragni, si ritrova ancora una volta nel mirino della bufera mediatica. I suoi detrattori infatti sembra che sono sempre pronti a colpire la ragazza, anche quando il suo protagonismo avviene in maniera indiretta. Di recente infatti, presso un comune in provincia di Pisa, un’artista ha costruito un presepe molto particolare.

Il presepe in questione, costruito da Jacopo Pischedda, è stato costruito sostituendo il tradizionale volto della Madonna, con quello della Ferragni. Una decisione artistica, che ha anche un forte significato intrinseco, ma nonostante ciò l’opera ha scatenato l’ira del web, criticando aspramente il presepe di Pontedera.

In molti infatti hanno richiesto non solo la rimozione dell’opera, ma anche l’intervento della diocesi di Pisa, affinché possa commentare l’accaduto, ma pare che al momento il vescovo Benotto non ha ancora espresso il suo giudizio in merito. A tentare di placare la vicenda, ci prova lo stesso artista creatore dell’opera, dove riferisce al sito “QuiNewsValdera“, che in realtà il suo intento non era affatto quello provocatorio o di creare un’immagine oltraggiosa verso il culto, bensì il suo obiettivo era l’esatto opposto.

Le parole dell’artista nei confronti del suo presepe

Pischedda ha infatti chiarito in merito alla questione: “Vuole essere un messaggio di positività. La Ferragni sta avendo molta visibilità come influencer e si occupa di arte, pochi mesi fa è stata testimonial degli Uffizi […] Chiara Ferragni è una donna intelligente che usa la sua popolarità per mandare messaggi positivi, per questo l’ho raffigurata nel ruolo della Madonna“.

La moglie di Fedez non è nuova di queste vicende, solo pochi mesi fa infatti è stata aspramente criticata per la sua visita agli Uffizi, dove la galleria l’aveva paragonata alla Venere di Botticelli ed anche in quel caso scoppiò una forte polemica in tema. Sembra dunque che la donna, in un modo o nell’altro, riesca sempre a far parlare di sé.