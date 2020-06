Chiara Ferragni debutta come cantante in collaborazione con Baby K

Come ogni anno sono tantissimi i cantanti che fanno a gara affinchè la loro canzone diventi il tormentone dell’estate. Fra i brani italiani più ascoltati del momento abbiamo sicuramente Alessandra Amoroso in collaborazione con i Boomdabash con la loro “Karaoke“, Irama con “Mediterranea” ed Elodie che con la sua “Guaranà“ si posiziona in vetta.

Ma come ogni anno non poteva mancare la nuova canzone di Baby K, che anche quest’estate si candida a diventare la regina delle hit estive. La cantante trentasettenne originaria di Singapore ha deciso infatti di sfornare un’altro tormentone estivo, vantando una collaborazione davvero inaspettata. Baby K ha infatti deciso di collaborare con una partner d’eccezione, la nota influencer Chiara Ferragni.

Le due ragazze hanno lanciato il singolo “Non mi basta più“, che sta già spopolando sui social e che si candida a diventare il tormentone dell’estate 2020. A dare l’annuncio dell’uscita di questa nuova hit ci ha pensato proprio Chiara Ferragni attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, che vanta ben 20,3 milioni di followers. La giovane influencers nelle Instagram stories di ieri ha annunciato l’uscita del nuovo brano dopo la mezzanotte.

Durante le stories Chiara Ferragni ha anche spiegato ai suoi followers com’è nata l’idea di questa inedita collaborazione. Entambe hanno infatti partecipato alla nuova campagna pubblicitaria estiva per Pantene e dopo essersi incontrate, Baby K le ha proposto di prendere parte alla nuova canzone che lei avrebbe dovuto cantare per questa nuova campagna.

Nonostante la bionda influencer abbia ammesso di non essere una cantante e di essere anche piuttosto stonata, si è dimostrata sin da subito entusiasta nel mettere in atto questo suo debutto musicale. “Questo è il pezzo mio preferito”, sono queste le parole che pronuncia un’entusiasta Chiara Ferragni nella nuova hit “Non mi basta più”, che sicuramente sentiremo spesso in radio durante quest’estate 2020.