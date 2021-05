Chiara Ferragni criticata per la collaborazione con Nespresso: "Senza etica e senso civico"

Ciabatte estive e calzettoni bianchi, il tutto al modico prezzo che va sai 500 ai 1200 euro. Questo e molto altro ancora è Chiara Ferragni, oggi un personaggio la cui etichetta di semplice “Influencer” le sta alquanto stretta. La Ferragni infatti oggi non può più definirsi con tale aggettivo, bensì può ampiamente vantare l’aggettivo di essere oggi una donna visionaria, in grado di rilanciare mode e stili che in passato erano del tutto imprevedibili.

Una ragazza di successo, con un passato, un presente e un futuro ricco di soddisfazioni, collaborazioni proficue e tanta risonanza mediatica. Nonostante tutto questo, esiste anche l’altra faccia della medaglia, i famosi “leoni da tastiera”, i detrattori, gli haters che non perdono mai occasione di criticare ogni passo della donna.

Chiara Ferragni, la nuova partnership ampiamente criticata

Di recente infatti si apprende di una nuova collaborazione lavorativa da parte della moglie di Fedez, ovvero quella con il noto marchio di capsule da caffe Nespresso. Una scelta, quella della Nespresso, ampiamente criticata. In molti infatti hanno avuto da ridire circa questa nuova esperienza lavorativa, ma Nespresso spiega i motivi per cui hanno scelto proprio Chiara come portavoce del marchio.

Da sempre infatti il noto marchio di caffè ha fatto affidamento al volto iconico e intramontabile del personaggio hollywoodiano George Clooney, ma ora sembra che qualcosa sia cambiato in azienda, ed ecco spiegatone i motivi: “Abbiamo scelto di lavorare con lei perché è una pioniera come imprenditrice e ha aperto la strada a molti imprenditori digitali dopo di lei (sia uomini che donne), come Nespresso ai suoi inizi. L’impegno di Chiara Ferragni nei confronti della propria comunità la rende una partner perfetta“.

A questo pungo interviene un’utente che tenta di elencare i punti salienti del dissenso condiviso di tante persone circa questa nuova partnership con la Ferragni, accusando a più riprese la donna di essere poco ecofriendly, di conseguenza molto poco attinente con Nespresso: “Quindi il fatto che sia senza etica e senso civico possiamo tralasciarlo? Attenzione verso le persone e il pianeta? Certo, tra l’uso del jet privato per andare in Sardegna e le duecento pellicce che possiede direi che ha proprio dei valori altissimi. A mio avviso avete messo a rischio la vostra brand image“. Al momento l’imprenditrice si limita a non rispondere alle provocazioni, ma staremo a vedere se ci saranno risvolti.