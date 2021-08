Chiara Ferragni confessa le sue paure e ammette: "Vedo uno psicologo"

Dopo una tappa in Puglia prima e poi a Porto Cervo, Chiara Ferragni attualmente si trova nel sud della Sardegna dove sta proseguendo le sue vacanze in famiglia. Con lei ci sono ovviamente il marito Fedez e i due figli della coppia, Leone e la piccola Vittoria. Nel mentre, però, l’influencer italiana più famosa al mondo ha deciso di rispondere a tutte le domande dei suoi fans.

Accanto alle domande più frivole, o quelle riguardanti la famiglia, la vita quotidiana e i progetti lavorativi in cantiere, Chiara Ferragni ha ricevuto anche domande serie e molto personali. Contrariamente a quanto fanno diverse sue colleghe, che semplicemente non rispondono e rispondono in maniera vaga, la Ferragni ha deciso di rispondere in maniera dettagliata e sincera ad alcune di esse.

Chiara Ferragni confessa le sue fragilità: “Vedere uno psicologo è la mia crescita personale”

In particolar modo, la moglie di Fedez ha voluto aprirsi con un fan che le ha chiesto se nella sua vita, in apparenza così perfetta, abbia mai sofferto di ansia o attacchi di panico, un disturbo in costante crescita che ogni anni interessa milioni di persone nel mondo. Anche quelle più insospettabile, come Chiara Ferragni appunto, conosciuta come una donna forte e un’imprenditrice di successo che è riuscita a realizzarsi sia nella vita privata che in quella professionale.

A sorpresa, l’influencer ha risposto di sì: in passato ha molto sofferto sia di ansia che di veri e propri attacchi di panico. Ha spiegato che le è successo a partire dal 2015, quando viveva da sola a Los Angeles e sentiva molto la solitudine. Anche negli scorsi anni e più di recente, quando la pandemia di Covid 19 ha stravolto le vite delle persone, Chiara ha sofferto molto la situazione.

E così, ha spiegato, ha deciso di “farsi un regalo”, ovvero un percorso con uno psicologo che vede una volta a settimana. Un percorso di crescita personale, l’ha definito l’influencer, che l’aiuta ha superare dubbi e paure che sono perfettamente umani, ha spiegato ancora, e di cui non ci si deve assolutamente vergonare.