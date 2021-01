Chiara Ferragni, attimi di paura per l’influencer: cade e subito si sottopone a controlli medici

Chiara Ferragni è da poco entrata nell’ottavo mese di gravidanza. Lei e il marito Fedez stanno aspettando l’arrivo della loro secondogenita previsto agli inizi di marzo e quello che è successo nelle scorse ore ha preoccupato non poco la nota influencer che ha deciso di sottoporsi ad un controllo per accertarsi delle buone condizioni di salute della sua piccolina.

Durante una passeggiata all’aria aperta, infatti, la Ferragni è scivolata cadendo a terra. Essendo all’ottavo mese di gravidanza, come dicevamo, ha ritenuto necessario effettuare un’ecografia per accertarsi che la sua bimba non avesse subito alcun danno, nonostante si trattasse comunque di una semplice caduta che, alla fine, per fortuna non ha avuto alcuna conseguenza.

Chiara Ferragni tranquillizza i suoi followers e mostra l’ecografia

E’ la stessa Ferragni a raccontare l’accaduta sul suo profilo Instagram, sempre aggiornato per i suoi milioni di followers che la seguono con interesse: “Ho fatto una piccola caduta mentre camminavo nella natura, senza farmi nulla. Ma in gravidanza non si sa mai” ha esordito l’influencer, specificando di essere caduta “sul sedere”.

Continua poi tranquillizzando i suoi fan che nel frattempo l’hanno bombardata di messaggi per avere notizie a riguardo: “Nulla di che, ma mi sono venute mille ansie. E allora ho deciso che era meglio farmi controllare”, ha giustamente precisato e ha pubblicato le immagini tridimensionali della sua bambina che, addirittura, sembra abbozzare un sorriso sereno a dimostrazione che fortunatamente non si sono state conseguenze.

La gravidanza della Ferragni partorirà a marzo e proprio per questo motivo ci sono buone probabilità che non potrà seguire il marito durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove Fedez prenderà parte insieme a Francesca Michielin con il pezzo: “Chiamami per nome“. Il nome della piccola non è ancora stato reso noto, ma Chiara precisa che questa gravidanza è stata più stancante rispetto a quella di Leone, anche se allora l’influencer fu costretta a fermarsi negli ultimi due mesi di attesa per un problema dovuto alla placenta.