Chiara Ferragni, arriva l’uovo di Pasqua firmato dalla nota influencer

Grandi novità in arrivo per tutti i fan di Chiara Ferragni. La nota influencer ha infatti deciso di lanciare sul mercato il suo primo uovo di Pasqua. Dopo aver lanciato la tanto discussa acqua Evian e la sua linea personalizzata di biscotti Oreo, è in arrivo un’altra sua iniziativa, che sicuramente farà gola a molti dei suo follower.

La novità pasquale lanciata da Chiara Ferragni e prodotta da Dolci Preziosi ha anche uno scopo benefico, infatti tutti coloro che decideranno di acquistare questo nuovo articolo, doneranno dei fondi all’associazione “I bambini delle fate“, che sin dal 2005 si occupa di sostenere le famiglie con bambini e ragazzi affetti da autismo e da altre disabilità.

Quello che si chiederanno in molti è sicuramente il prezzo di questo speciale uovo di Pasqua. Ebbene la Dolci Preziosi ha deciso di mettere sul mercato tre formati di uovo, che avranno anche prezzi differenti tra loro e che quindi saranno “per tutte le tasche”. Tutte e tre le versioni avranno un packaging rosa con il famoso logo dell’occhio di Chiara Ferragni e conterranno un uovo di cioccolato al latte.

La versione standard da 280 gr ha un prezzo compreso tra i 12€ e i 20€ mentre invece l’uovo da 150 gr ha un costo che oscialla tra i 4,99€ e i 9,99€. É inoltre uscita una terza versione che contiene l’uovo più uno speciale guscio a forma di uovo, realizzati in rosa o in celeste, che misura circa 38 cm e che è possibile acquistare al prezzo di 24,90€.

Come gli altri prodotti che sono stati firmati in passato da Chiara Ferragni, anche le uova di Pasqua sono in edizione limitata e stanno andando letteralmente a ruba. É possibile trovarle all’interno di alcuni supermercati selezionati oppure ordinandole su Amazon. Conviene quindi affrettarsi per accapparrarsi le uova firmate da Chiara Ferragni!