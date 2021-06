Chiara Ferragni apre il suo primo bar

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - L'idea di affiancare l'impegno di un'azienda nota come Nespresso alla figura di una fashion blogger seguita in tutto il mondo potrebbe proprio rivelarsi vincente per la causa. Sicuramente i fan più fedeli di Chiara Ferragni non mancheranno all'apertura del bistrot e, magari, ispirati dalla loro beniamina, si avvicineranno ad uno stile di vita più sostenibile.