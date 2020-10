Chiara e Fedez, quella chiamata inaspettata dal presidente Conte: la richiesta

C’è poco da scherzare, la seconda ondata di Covid-19 è oramai alle porte. L’Italia di certo non può permettersi un nuovo lockdown, visti gli effetti disastrosi, dal punto di vista economico, avuti con il primo. Questo è il momento della ripresa, ma è anche un momento in cui non bisogna per niente abbassare la guardia.

Cosa fare allora? Tentare di sensibilizzare il più possibile la popolazione, invitarli all’uso della mascherina, ora come non mai, al distanziamento sociale e all’igiene delle mani. Nella giornata di ieri, in tarda serata, il presidente Giuseppe Conte, tramite un comunicato stampa, ha esortato ancora gli italiani a restare vigili, a tenere alta la guardia e a non sottovalutare il problema della curva dei contagi.

La telefonata a Chiara e Fedez

Nel tentativo di sensibilizzare la popolazione, ma soprattutto i più giovani, il presidente tenta ogni mezzo per cercare di ottenere risultati tangibili, uno di questi appare proprio utilizzare gli influencer e personaggi di spicco, per trasmettere il messaggio della prevenzione. A tal proposito, Conte decide di chiamare personalmente gli influencer più famosi d’Italia, la coppia Chiara Ferragni e suo marito Fedez.

Nelle storie Instagram infatti, il marito della Ferragni racconta di questa chiamata del tutto inaspettata da parte del presidente, dove chiede un aiuto sostanziale nel tentare di sensibilizzare i più giovani all’utilizzo della mascherina e al distanziamento sociale.

Dalla storie infatti è possibile ascoltare Fedez: “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio. Ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie“. Una richiesta che di certo non può restare inascoltata da parte di Chiara e suo marito, che hanno di fatto spiegato che ci ritroviamo in una situazione più complicata e delicata che mai, ognuno deve fare la sua parte, bisogna osservare i comportamenti consoni, affinché il virus non si propaghi ulteriormente. Non resta quindi che attendere i risultati di questo discorso, sperando che la curva dei contagi possa realmente ritornare sotto i livelli di allarme.