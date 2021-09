Chiara e Fedez, primo giorno di scuola per Leone: la retta è da capogiro

Finalmente è arrivato Settembre, un mese che ha l’aria del restart, dell’inizio di una nuova stagione lavorativa, sotto ogni punto di vista. Con Settembre infatti arriva il periodo tanto odiato per i ragazzi, ma tanto amato dai genitori, l’inizio della scuola. A questo giro pare che nemmeno il figlio di Chiara Ferragni e Fedez sia stato esente dal dover frequentare la scuola, nella fattispecie materna.

E allora sotto con il completino per la scuola, con tanto di zaino in spalle e con tanta curiosità per questo nuovo inizio. Dalla storie Instagram fatte da suo padre però sembra che il piccolo Leone non abbia espresso tanta voglia di voler iniziare questo nuovo percorso. Il piccolo infatti dalle storie appare svogliato e reticente.

La scuola di Leone: il costo della retta

Tantissimi i fan della famiglia che hanno fatto il tifo per il piccolo, ma c’è soprattutto chi non ha potuto fare a meno di notare l’abbigliamento del bambino. Pantalone blu con polo bianca e maglione con tanto di stemma. Un abbigliamento senza dubbio inusuale per una semplice scuola materna; sono così iniziate le ricerche per capire quale scuola avesse iniziato il piccolo Leone.

Sembra infatti che Fedez e Chiara abbiano deciso di voler iscrivere il bambino in una prestigiosa scuola bilingue in quel di Milano, la Saint Louis School.

Ovviamente il vestiario di Leone è richiesto espressamente dall’istituto. Una scelta ovviamente di prima classe fatta dai genitori del piccolo, che senza dubbio hanno voluto garantire solo il meglio dell’istruzione per il proprio bambino. A quel punto la curiosità dei fan si è spinta ancora più in fondo, scoprendo infatti anche le rette annuali per poter frequentare la scuola.

Pare infatti che per poter partecipare alle lezione della Saint Louis School, la retta annuale sia di 2800 euro, poi 1800 euro, mentre per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11370 euro. Si passa poi alla scuola primaria con un costo di 15730 euro, mentre la secondaria ha una retta di 18170 euro; andrà poi aggiunto anche il servizio mensa, con un costo aggiuntivo di 1475 oppure 1350 euro. Inoltre, dal sito della scuola pare che i tutti bambini debbano essere forniti di un iPad.