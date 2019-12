Chiara Biasi, la nota influncer di Pordenone, è rimasta vittima di uno scherzo de’ “Le Iene“, che spesso prende di mira attori, cantanti e personaggi noti dello spettacolo coinvolgendoli in scherzi esilaranti. Durante lo scherzo organizzato ai danni della nota influencer, la Biasi avrebbe dovuto posare per alcuni scatti fotografici per una nuova campagna pubblicitaria asiatica.

Le foto però sono state modificate in maniera bizzarra e questo avrebbe rovinato la reputazione della ventinovenne. Gli scatti infatti ritraevano Chiara Biasi in pose decisamente poco eleganti, come ad esempio seduta su un water con un assorbente gigante.

Le foto naturalmente hanno fatto adirare l’influencer, che per reazione ha pronunciato una frase che ha poi provocato diverse polemiche da parte del pubblico. Dopo la messa in onda dello scherzo, Chiara Biasi è stata infatti coinvolta in una vera e propria bufera mediatica a causa della frase che ha pronunciato durante lo scherzo e che si riferiva al compenso economico della campagna pubblicitaria per la quale aveva posato.

“Io per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto al mattino e mi pettino” era stata la reazione della Biasi. Da questa frase è poi scaturita una pioggia di commenti, critiche e insulti anche pesanti nei confronti della ragazza. “Questo è uno schiaffo a gente che si alza alle 3 di notte per andare a lavorare e portare a casa 1000 euro o anche di meno. Vergognoso” è uno dei commenti che si possono leggere sui social.

Tra i vari insulti, c’è stato anche chi ha suggerito di smettere di seguire il profilo social di Chiara Biasi, in modo da darle una bella lezione e farle capire che le parole sono importanti e bisogna stare attenti a ciò che si dice, sopratutto quando hai un seguito di followers così notevole. Insomma essere un’influencer è anche una grande responsabilità.