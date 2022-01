"Chi" pubblica le foto di Tomaso Trussardi con un’altra donna: di chi si tratterebbe

Com’è noto, qualche giorno fa Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato di separarsi dopo dieci anni d’amore e due figlie, Sole e Celeste. Dalle loro parole pacate – quelle di due ex coniugi, ma anche e soprattutto di due genitori – si intuiva che la separazione fosse stata consensuale e che tra loro era rimasto un rapporto affettuoso e cordiale, anche per il bene delle bambine.

A conferma di ciò, ieri in occasione del compleanno di Michelle, Tomaso le ha fatto i suoi auguri social definendola una “donna eccezionale”. Ma possibile, si chiedono in molti, che non ci sia stato un motivo o dei motivi ben precisi che hanno portato alla fine del matrimonio? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il settimanale “Chi”, che ha pubblicato delle foto finora inedite che stanno facendo il giro del web.

Tomaso Trussardi ha già un’altra donna? Le foto sul settimanale “Chi”

Stando a quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini appena uscito in edicola, subito dopo l’annuncio della separazione dalla Hunziker, Trussardi si è concesso qualche giorno di vacanza e relax a Cortina d’Ampezzo, per la precisione nello chalet della collega e amica Elisabetta Franchi. Proprio in montagna, sulla neve, stilista è stato immortalato con una bella bionda che somiglia straordinariamente a Michelle.

La misteriosa sconosciuta è l’assistente di Elisabetta Franchi ed è anche lei nel giro di amicizie di Tomaso. I due sembrano conoscersi bene e anche se dagli scatti non emerge alcun atteggiamento di intimità, sono molto vicini e si sorridono complici. Stando al gossip, tra i due sarebbe nata una certa simpatia. Sarà vero? “Chi” non si sbilancia, ma conferma che in ogni caso non è un’altra donna la causa della fine dell’amore tra una delle coppie d’oro del jet-set italiano.

Sembra infatti che i due coniugi si siano allontanati già durante la pandemia quando Trussardi, che come tutti gli imprenditori ha avuto dei momenti di forte difficoltà, si è sentito poco appoggiato da Michelle. Quest’ultima poi ha deciso di andare a stare a Roma per un paio di mesi per registrare “Together now” e una volta tornata a casa si è trasferita a Milano con le bambine, lasciando Tomaso nella loro vecchia casa a Bergamo. Insomma, tra i due c’è stato un allontanamento progressivo ma inesorabile, che non ha delle vere e proprie colpe.