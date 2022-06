Chi l’ha visto, "L’abbiamo ritrovata, è lei": commozione in diretta Tv

Ascolta questo articolo

In Italia molto spesso accadono fatti di cronaca che destano sconcerto all’interno della pubblica opinione. Stiamo parlando ad esempio di omicidi o scomparse di persone. Questi episodi gettano apprensione tra la popolazione: nel caso di persone scomparse la prima cosa che si fà è presentare una denuncia all’autorità giudiziaria, e quindi carabinieri o polizia si mettono poi sulle tracce degli scomparsi. Alcune volte questi fatti si trasformano in tragedie.

Il nostro palinsesto televisivo nazionale, come si sa, è pieno di programmi che raccontano i fatti di cronaca che accadono nella Penisola. Molti di questi format sono soliti approfondire le tragedie più assurde che accadono su tutto il territorio nazionale, ma anche episodi che avvengono all’estero e che hanno una certa presa sulla pubblica opinione. In queste ore proprio grazie ad un programma si è riusciti a risolvere un caso.

Ritrovata

Il 25 maggio scorso, a Napoli, scomparve una signora di nazionalità romena. La segnalazione è stata inviata dapertutto, ma le autorità non sono riuscite a rintracciarla. Per questioni di privacy preferiamo non rendere note le generalità di questa persona, questo anche a causa dell’estrema delicatezza della vicenda.

Negli scorsi giorni la persona ricercata era apparsa in un video che era subito diventato virale in Rete. Il programma “Chi l’ha Visto?”, condotto da Federica Sciarelli su Rai 3 si è occupato anche del caso in questione. I figli della donna, assieme quindi ad un inviato della trasmissione, si sono recati a Torre del Greco (Napoli).

Qui hanno finalmente ritrovato la donna che era scomparsa. Ancora una volta la trasmissione di Rai 3 si rivela utile nel rintracciare persone scomparse, di cui a volte si teme per la vita. La donna in questione era viva stavolta e non si sa perchè si sia allontanata dal suo domicilio, particolari questi che saranno chiariti sicuramente nei prossimi giorni.