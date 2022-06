Chi l’ha Visto, bufera sul programma per il gesto fuori luogo su Elena del Pozzo

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa non solo di persone scomparse ma anche di approfondire i maggiori fatti di cronaca che ogni giorno accadono nel nostro Paese. In questo periodo sta tenendo particolarmente banco nella pubblica opinione il caso della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di quasi 5 anni assassinata dalla madre a Mascalucia, in provincia di Catania.

Nella giornata del 22 giugno si sono svolti i funerali della povera vittima presso il duomo di Catania intitolato a Sant’Agata. Tantissima la commozione tra i fedeli, che hanno assistito appunto alle esequie della bimba uccisa dalla madre. La cerimonia è stata trasmessa via social sui canali dell’Arcidiocesi di Catania e anche la trasmissione “Chi l’ha Visto?” ha mostrato in diretta il tutto. E a causa di un gesto ritenuto fuori luogo la trasmissione ha subito delle critiche, vediamo cosa è successo.

I telespettatori, “sciacallaggio”

La vicenda di Elena è un dramma che ha segnato profondamente non solo la cittadina di Mascalucia ma anche l’Italia intera. La madre, Martina Patti, 24 anni, si trova in carcere con l’accusa di omicidio. La donna era separata dal padre di Elena, ma la bambina vedeva costantemente il padre e la sera prima era stata con i nonni e con la nuova compagna del papà.

Proprio per questo Martina avrebbe ucciso la figlia, in quanto non avrebbe mai voluto che la figlia si affezzionasse alla nuova compagna del padre. L’entrata del feretro in cattedrale è stato accolto da un lunghissimo applauso e da cori che sembravano da stadio. “Le urla da stadio al funerale. Io boh!” – così ha commentato un utente. Insomma gli applausi e i cori sono risultati proprio fuori luogo, tanto che le critiche hanno investito anche “Chi l’ha Visto?”

“Comunque 9/10 di quel pubblico Elena non la conosceva per nulla ma per comparire si va al funerale facendo tifo da stadio. Non è anche questo sciacallaggio, Sciary? Chiedo” – così si è rivolto un altro utente alla stessa Federica Sciarelli. Sicuramente la vicenda di Elena continuerà a far discutere l’opinione pubblica.