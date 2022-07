Chi è la nuova fiamma di Bradley Cooper: l’attore esce con una figura politica americana

Ascolta questo articolo

Nuova fiamma per l’attore americano Bradley Cooper. La star del franchise “Una notte da leoni” sarebbe infatti in una relazione da diversi mesi, secondo quanto riportato dai principali siti di gossip statunitensi, e la neo coppia avrebbe avuto una “madrina” d’eccezione: a presentare i due infatti sarebbe stata l’editrice di Vogue Anna Wintour.

La compagna dell’attore 47enne è Huma Abedin, importante figura politica del partito democratico in America che fu vicepresidente della campagna di Hillary Clinton per le presidenza degli Stati Uniti nel 2016. A riportare in esclusiva la notizia è stato Page Six, che ha confermato che sia Bradley che la 47enne hanno partecipato lo scorso 2 maggio al Met Gala a New York, anche se separatamente. Potrebbe essere proprio in quella occasione che la Wintour, che organizza ogni anno l’evento, potrebbe aver presentato i due.

Il regista di “È nata una stella” condivide la figlia Lea De Seine, che ha 5 anni, con la ex Irina Shayk, famosa modella russa ed ex fidanzata storica di Cristiano Ronaldo. L’attore e la modella 36enne si lasciarono nel 2019 dopo quattro anni insieme. Nel suo passato anche l’ex moglie Jennifer Esposito, dalla quale ha divorziato nel 2007, la premio Oscar Renée Zellweger, la star di “Avatar” Zoe Saldana e la modella inglese Suki Waterhouse, attuale compagna di Robert Pattinson.

Huma, da tempo aiutante di Hillary Clinton, condivide invece il figlio Jordan, di 10 anni. con l’ex marito Anthony Weiner, ex membro del congresso caduto in disgrazia dopo diversi scandali sessuali che lo hanno visto protagonista. Lo scorso anno la 47enne ha pubblicato l’autobiografia “Both/And: A Life in Many Worlds”, nella quale si è aperta sugli scandali che hanno colpito l’ex marito, emersi proprio durante la campagna presidenziale del 2016.

“Sono venuta a conoscenza di tutta la verità“, ha detto lo scorso ottobre in una intervista, parlando delle numerose infedeltà di Weiner, ammettendo di avere seguito un lungo percorso di terapia per riuscire a mantenere sana la relazione con il padre di suo figlio. “L’ho processato, l’ho superato e gli auguro il meglio. Non sono più arrabbiata con lui, ci ho provato e mi ha quasi uccisa“.