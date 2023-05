Charlize Theron paparazzata con la sua nuova fiamma

Charlize Theron sembra avere un nuovo uomo nella sua vita sentimentale. L’attrice e modella sudafricana è stata infatti fotografata nella giornata di domenica dai paparazzi mentre camminava mano nella mano con il suo nuovo compagno dopo un pranzo fuori in un ristorante nel quartiere Los Feliz di Los Angeles.

In breve tempo, l’identità dell’uomo è stata svelata dalla stampa, che ha rivelato che la nuova fiamma dell’attrice 47enne si chiama Alex Dimitrijevic, frequenta la star da qualche mese dopo l’incontro ad un evento, e di professione fa il modello. La sua agenzia è la Next Models, dalla quale si apprende che è alto 1.90, vive a Los Angeles ed ha posato per marchi come Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman e Combo Boxing.

Durante il loro appuntamento, la Theron ha indossato un completo casual di un maglione bordeaux con scollo a V, ampi pantaloni color cachi e sandali marroni, un look completato con occhiali da sole ed una borsa Dior nera. Alex indossava una camicia gialla a maniche corte in stile hawaiano con una tigre sul davanti con blue jeans e scarpe beige.

L’ultima relazione pubblica dell’attrice, premio Oscar per “Monster”, è stata quella con il collega Sean Penn nel 2015. In passato ha anche avuto relazioni passate con l’attore Craig Bierko, il cantante dei Third Eye Blind Stephen Jenkins, l’attore Stuart Townsend ed il modello Gabriel Aubry. Charlize è inoltre mamma di due figlie, entrambe adottate: Jackson, 11 anni, e August, 7 anni.

Charlize, recentemente vista in “L’Accademia del Bene e del Male” ed in un cameo per “Doctor Strange nel multiverso della follia“, ha da poco finito le riprese di “The Old Guard 2“, sequel del popolare film da lei prodotto ed interpretato per Netflix, che vanta tra i protagonisti anche l’italiano Luca Marinelli. Tornerà inoltre ad interpretare il ruolo di Cipher in “Fast X“, ennesimo capitolo della saga dei film di “Fast & Furious”.