Charles Leclerc lascia la fidanzata per dedicarsi interamente alla Ferrari

Insieme da oltre quattro anni, dopo le vittorie di Spa e Monza Charles Leclerc ha deciso di troncare la sua love story con Giada Gianni. Lei, 21enne di origini napoletane, durante l’infanzia si era trasferita con la famiglia nel principato di Monaco, e proprio qui aveva conosciuto il giovane e talentuoso pilota quest’anno al volante della Ferrari.

In effetti, negli ultimi tempi diverse voci lasciavano intendere che la loro relazione fosse giunta ai titoli di coda. Alla fine i rumors sono stati confermati, ed è stata proprio lei a voler dare la notizia per mezzo di una diretta su Instagram in cui ha precisato che “Charles mi ha lasciato, vuole dedicarsi solo alla Ferrari”.

C’è quindi da ritenere che il compagno di squadra di Vettel sia intenzionato a tutto pur di vincere con il Cavallino Rampante. Coronare il suo sogno di diventare campione del mondo con la Rossa ha la priorità su tutto, persino sulle faccende di cuore. Concentrato anima e corpo su questo obiettivo, si è reso conto della necessità di allontanare da sé qualsiasi fonte di distrazione.

Lei, considerata un bellezza acqua e sapone che su Instagram ha superato il traguardo dei 50mila follower, fino ad oggi aveva seguito il giovane campione della Ferrari in giro per il mondo. Bionda e dal fisico slanciato, era diventata una presenza fissa del paddock, dove si muoveva però con molto garbo e la massima discrezione.

Tra i numerosissimi fan che le hanno risposto cercando di sostenerla in questo momento di difficoltà, qualcuno si è dimostrato sconcertato, altri invece l’avrebbero rimproverata di essersi fatta sfuggire dalle mani una gallina dalle uova d’oro. A costoro, Giada ha voluto precisare che non aveva certo bisogno di Charles per mettere in preventivo una vita piena di lussi e agi. Da qui qualcuno l’ha rincuorata facendole intendere che quando il monegasco raggiungerà i suoi obiettivi sportivi, a quel punto sarà pronto a ritornare tra le sue braccia.