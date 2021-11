Sono trascorsi 6 lunghi mesi di assenza dal Principato e, finalmentte, la principessa Charlene di Monaco è potuta ritornare a casa dove, ad attenderla, c’erano il marito Alberto e i suoi gemelli.

Il gossip, si sa, impazza e, dopo i rumors sul divorzio, le presunte attività imprenditoriali avviate da lei nel continente africano, i silenzi e quella maledetta distanza che sembrava insormontabile, filnalmente, come accade in tutte le favole, anche questa, avente per protagonista la bella ex atleta, ha avuto il suo lieto fine.

Il lungo viaggio di rientro di Charlene

Il rientro al Principato è costato alla principessa 2 giorni di viaggio. Domenica 7 novembre Charlene ha lasciato la sua casa in Sudafrica, dalla quale non si era potuta muovere per via delle diverse operazioni alle quali si è sottoposta, che le hanno impedito di prendere l’aereo, arrivando all‘aeroporto King Shake di Durban, accompagnata dal suo grande amico, il re degli Zulu Misuzulu.

Da lì ha preso il jet privato Dessault Falcon 8X e , dal grande scalo aeroportuale della Costa Azzurra, è stata poi accompagnata in elicottero al Principato, dove ha potuto abbracciare il marito e i gemellini, Jacques e Gabriella. Ad attenderla i fotografi, pronti ad immortalare il suo ritorno in foto ufficiali.

Proprio in queste foto, la principessa mostra un nuovo taglio e un nuovo colore di capelli ed ha persino un nuovo cane al guinzaglio, ribattezzato Khan, dopo la morte del suo adorato chihuahua. Mentre il principe Alberto sorride all’obiettivo con la moglie che gli cinge col braccio la schiena, Charlene, con l’altro braccio, tiene stretti a sè i gemelli, in senso di protezione.

Ormai per Charlene, che appare di buon’umore, l’ultima operazione, avvenuta l’8 ottobre, per debellare la terribile infezione, contratta in Sudafrica a maggio, che l’ha colpita a orecchio, naso e bocca, sembra solo un lontano ricordo e può finalmente ritornare alla sua vita di sempre, circondata dall’affetto dei suoi cari. I maligni la definiscono “bisognosa d’affetto” ma sarà davvero così?! Non possiamo che augurarle buon rientro.