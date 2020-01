Charlene di Monaco svela perché la si vede sorridere così poco

Dal lontano 2011, anno in cui si sposò con il principe Alberto di Monaco, Charlene di Monaco sembra abbia perso il sorriso. L’ex modella e nuotatrice nata in Zimbabwe, appare sempre molto malinconica ed avvilita, tanto che sono in molti ad averla soprannominata la principessa triste.

In questi otto anni di matrimonio, non è stata nemmeno molto prodiga in fatto di interviste, ragione per cui ha quasi sorpreso la sua intenzione di rispondere ad alcune domande poste dai giornalisti del tabloid sudafricano Huisgenoot. Così, oltre ad aprire le porte del sontuoso palazzo reale del piccolo principato che si affaccia sul Mediterraneo, la principessa consorte ha altresì posato in compagnia dei suoi figli gemelli che hanno da poco festeggiato cinque anni.

Ma una simile occasione è stata colta al volo anche per saperne di più su quel suo innegabile e continuo stato di afflizione. “Le persone fanno presto a dirti ‘perché non sorridi?’, ma non conoscono tutto quello che si nasconde dietro. A volte è difficile sorridere. Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente” ha voluto prontamente precisare, premettendo che il 2019 è stato per lei davvero molto difficile.

A tormentarla sono state in primo luogo le condizioni di salute del padre che vive molto lontano, e che quest’anno è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. In secondo luogo ad averla particolarmente colpita è stata la scomparsa di due dei suoi più cari amici, morti a distanza di dieci giorni l’uno dall’altro.

Oltre a tutto ciò, pur ritenendosi onorata e privilegiata per aver assunto un ruolo così importante all’interno di una delle aristocrazie più in vista del mondo intero, Charlene non nasconde di nutrire un po’ di nostalgia per la sua terra di origine. “Spesso sono triste perché mi mancano la mia famiglia e miei amici in Sudafrica” ha confessato la nuora di Ranieri III di Monaco e della principessa Grace Kelly.