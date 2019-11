Charlene di Monaco sarebbe di nuovo incinta

Dietro i musi lunghi ed il viso dall’espressione tirata di Charlene Wittstock, Principessa di Monaco, sembrerebbe non esserci nessuna crisi con il marito Alberto; anzi, presto potrebbero esserci buone notizie da corte. Secondo Lady Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, Charlene sarebbe di nuovo in dolce attesa.

La nobildonna viennese avrebbe confidato ad un noto giornale di gossip di aver avuto un’interessante conversazione con Alberto durante la quale lui avrebbe ammesso alla parente delle difficoltà familiari: Charlene, stando alle parole del Re riportate da Lady Dukor, starebbe passando un periodo molto delicato e lui starebbe cercando di starle accanto senza farle mancare nulla. La nobildonna, quindi, avrebbe presto tratto le sue conclusioni.

Lady Christa e Alberto si sarebbero incontrati durante una serata di Gala a Vienna e, giustificando l’assenza della Principessa, il consorte avrebbe spiegato la particolarità del momento che sta vivendo la moglie. Durante un’intervista al noto settimanale italiano, la nobile cugina di Grace Kelly, avrebbe dichiarato: “Per me come donna ha voluto dirmi che Charlene è di nuovo incinta”.

A dimostrazione della sua tesi, la nobildonna, ricorda il medesimo silenzio che, come in questo caso, aveva avvolto Charlene quando si era sottoposta a dei trattamenti per rimanere incinta dei gemellini Jacques e Gabriella. E in effetti, la Principessa, è ricomparsa sulla scena pubblica dopo molti mesi, in concomitanza della Festa Nazionale di Montecarlo ed in Abruzzo in qualità di Ambasciatrice della Croce Rossa.

Inoltre, ultimamente, la donna avrebbe preferito smoking dal taglio maschile e cappotti larghi, piuttosto che gli eleganti abiti da sera che era solita indossare, forse proprio per nascondere le prime rotondità. Nessuna crisi con il marito Alberto alla base dell’espressione tirata e gli eventi ufficiali disertati, quindi; piuttosto sembrerebbe che i suoi comportamenti potrebbero essere solo dettati dai malesseri tipici dei primi mesi di gravidanza.