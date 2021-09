Charlene di Monaco plagiata da una maga sudafricana: i retroscena inquietanti della lontananza da Monaco

Non c’è davvero pace per Charlene Wittstock, bellissima ex campionessa di nuoto e consorte del Principe Alberto di Monaco. Charlene di Monaco, nome con cui è conosciuta da quando ha sposato l’erede al trono del Principato, da mesi si trova in Sudafrica, suo Paese natale. La strana lontananza dalla famiglia, in primis dai figli Jaques e Gabriella, che dura dallo scorso inverno, ha fatto mormorare i sudditi e ora anche l’opinione pubblica internazionale.

“Charlene non si trova in Sudafrica in esilio” ha ribadito Alberto II, infastidito dalle continue voci e dai pettegolezzi che si sono rincorsi soprattutto nelle ultime settimane. Stando alla versione ufficiale, Charlene di Monaco – che da tempo viene data in crisi col consorte, anche se di fatto tra i due non c’è mai stata una vera separazione – si troverebbe ancora in Sudafrica per motivi di salute.

Charlene di Monaco in balia di una maga? Il retroscena rivelato da “Oggi”

La principessa, infatti, si è sottoposta a una serie di interventi chirurgici al volto causati da un’infezione che avrebbe contratto proprio nel suo Paese d’origine. Sarebbero insomma le complicazioni sorte nel decorso della malattia a tenere Charlene lontana dal Palazzo. Eppure, stando a quello che riporta il settimanale “Oggi”, le cose starebbero un po’ diversamente. E sarebbero molto più inquietanti.

Tanto per cominciare, Charlene di Monaco non sarebbe da sola. Con lei ci sarebbe la “santona” sudafricana Dawn Mary Earl, una sorta di maga che dal 2016 è la consigliera della principessa. Esperta in numerologia, la donna sarebbe la causa di una volontà ferrea, da parte di Charlene, di non lasciare l’Africa. Almeno non per ora. Pare che Sua Altezza Reale, infatti, non muova un solo passo senza l’autorizzazione della maga, che di fatto la terrebbe in pugno.

A confermare implicitamente questa versione, il fatto che proprio in questi giorni dai vari account social di Charlene di Monaco sono sparite tutte le foto che la ritraevano assieme alla santona Dawn Mary Earl, diventata quasi la sua ombra.