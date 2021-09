Charlene di Monaco da mesi entra ed esce dai più prestigiosi ospedali. Dopo l’ultimo intervento, in particolare, si è mostrata sui social visibilmente provata e in tanti iniziano a nutrire il sospetto che le sue condizioni siano ancora più gravi di quelle descritte dalla stampa.

Le ultime foto della Principessa hanno allarmato i fan, preoccupati che possa avere un tumore al cervello. Al momento da Monaco non sono giunte conferme o smentite sulle condizioni della moglie del Principe Alberto ma sono in molti a temere per la sua salute, soprattutto dopo il suo ulteriore ricovero nelle ultime ore.

I ricoveri della principessa Charlene

Il primo ricovero ufficiale di Charlene di Monaco è stato per un’infezione otorinolaringoiatrica contratta mentre si trovava in Africa, con un intervento delicato in una clinica privata del Sud Africa, resosi necessario per la compromissione di naso, bocca e orecchie.

Il decorso post-operatorio non è stato per nulla facile per la Principessa. A tale operazione è seguito un intervento cui è stata sottoposta nei primi mesi del 2021. In queste occasioni è apparsa con la testa quasi del tutto rasata e un aspetto visibilmente provato. Nelle ultime ore è stata nuovamente ricoverata per un collasso dovuto proprio al suo ultimo intervento.

Il principe Alberto tranquillizza i sudditi

Recentemente ci ha pensato il principe Alberto a tranquillizzare i sudditi sulle condizioni di sua moglie, madre dei suoi gemelli Giacomo e Gabriella. I due si sono sposati nel 2011 e nel 2014, dal loro amore, sono nati i loro due bambini, gemelli eterozigoti. Charlene, madre premurosa e affettuosa con i suoi figli, dedita alla filantropia e a progetti benefici legati all’infanzia, è sempre molto presente nella vita dei suoi bambini.

Il principe, riguardo l’intervento subito per l’infezione, ha fatto sapere che la moglie non vedeva l’ora di ritornare a casa proprio per poter riabbracciare i suoi piccoli. Proprio parlando dell’amore che prova per il marito ovvero il Principe Alberto e i suoi due figli, la Principessa Charlene di Monaco ha affidato ai social delle parole molto dolci verso il marito, allontanando così ulteriormente ogni voce di possibile crisi coniugale.

Ha quindi dichiarato: “Lui è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso. È stata una sfida per me, mi mancano mio marito e i miei figli”.