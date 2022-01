Charlene di Monaco, lutto nella clinica svizzera: "Ci mancherai"

Un altro dolore si somma a quello che Charlène Wittstock sta vivendo nella clinica svizzera dove si trova per cercare di recuperare la serenità dopo un profondo esaurimento psicofisico. A parlare elle condizioni della principessa di Monaco finora è sempre stato il marito Alberto, che a settembre ha accolto la moglie dopo una lunga degenza in Sudafrica, la sua terra, per poi doverla nuovamente salutare quando si è reso necessario il ricovero nella clinica svizzera.

Per tutto questo tempo Charlène non ha mai parlato in prima persona, sui social, della sua malattia, mentre ha fatto un’eccezione per commemorare commosa la dipartita di Desmond Tutu, l’arcivescovo sudafricano scomparso poche ore prima della fine del 2021. Conosciuto e amato in tutto il Paese, Tutu è l’uomo di chiesa che insieme a Nelson Mandela ha contribuito a disgregare il secolare muro dell’Apartheid in Sudafrica.

Charlène di Monaco esprime tutto il suo dolore su Instagram

“Mio caro amico, ci mancherai” ha scritto Charlène di Monaco sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una sua foto di qualche anno fa che la ritrae nella sua terra natale assieme a Desmond Tutu. Dalla clinica svizzera dove è relegata per chissà quanto tempo ancora, Charlène ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa di un uomo buono al quale pare fosse molto legata spiritualmente, quasi come a un prete confessore.

“So che ora sei accanto ai nostri padri” ha scritto ancora la principessa di Monaco. “Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace”. Il post su Instagram, uno dei pochi condivisi in questi mesi travagliati, non ha però distolto l’attenzione da Charlène e dalla sua ennesima fuga da Montecarlo.

Anzi, il legame con il Sudafrica e con tutto quello che c’è di più lontano dal Principato di Monaco è apparso in tutta la sua forza, segno che anche con il pensiero Charlène è lontana mille miglia da Alberto e da tutto il regno.