Charlene di Monaco in lutto: il post su Instagram e l’annuncio di Alberto

L’incubo di Charlene di Monaco sta per finire. La principessa sta per tornare a Montecarlo, dal marito Alberto e dai loro due figli Gabriella e Giacomo, e a dare l’annuncio è stato proprio il principe regnante. Tuttavia assieme a questa bella notizia ne è arrivata una brutta, e a darla è stata la stessa Charlene: il suo amato cagnolino è stato investito ed è morto, lasciandola nello sconforto più totale.

Dopo tante voci più o meno campate in aria – da chi malignava che Charlene fosse letteralmente “scappata” da Montecarlo e da suo marito a chi invece sosteneva che a trattenere l’ex campionessa di nuoto in Sudafrica fosse una maga che la plagiava – è arrivata dunque la notizia che tutti nel principato di Monaco aspettavano: la principessa sta per tornare a casa.

Charlene torna a casa: l’annuncio del marito Alberto di Monaco

A rivelarlo, rassicurando tutti circa le attuali ondizioni di salute di sua moglie, è stato lo stesso Alberto di Monaco. Intervistato da Point De Vue nel numero di questa settimana, Alberto ha parlato della consorte annunciando la data del probabile rientro in patria dopo i tanti mesi trascorsi nella sua terra natale, il Sudafrica. “Potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale” ha dichiarato il sovrano, mostrandosi molto ottimista.

La festa nazionale del Principato di Monaco si tiene il 19 novembre, che quest’anno potrebbe sancire dunque un doppio festeggiamento, con la principessa di nuovo a casa, a riprendere il posto che le spetta accanto al marito e ai principini. L’8 ottobre scorso, infatti, Charlene si è sottoposta a un ultimo intervento chirurgico e a quanto pare starebbe molto meglio. “Quest’ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene” sono state le parole di Alberto, che tuttavia non è più entrato nel merito della brutta infezione otorinolaringoiatrica che per mesi ha tenuto la moglie lontana dal Principato.

Ma un altro dolore ha colpito la principessa nelle ultime ore. Il suo amato cagnolino, da cui era inseparabile, è morto a causa di un incidente. “Il mio piccolo angelo è morto la notte scorsa, è stata investita” ha scritto Charlene sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto assieme al suo cucciolo. “Mi mancherai tanto, riposa in pace” ha concluso, addolorata.