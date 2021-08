Charlene di Monaco, come sta dopo la terza operazione? Le parole di Alberto

Nella giornata di venerdì 13 agosto la principessa Charlene di Monaco è tornata per la terza volta sotto ai ferri. Con un comunicato ufficiale da parte del Gabinetto del principe Alberto II si è appreso che la la Grimaldi è stata sottoposta ad una nuova operazione che è durata ben 4 ore in anestesia totale.

Come sta oggi Charlene di Monaco? A fornire ulteriori dettagli sulle condizioni di salute e sull’andamento del post operatorio dell’amatissima principessa monegasca è stato proprio il principe Alberto. Quest’ultimo ha commentato dicendo che l’intervento è andato bene e che la principessa al momento sta riposando.

“Con i bambini pensiamo a lei con tanta tenerezza” ha concluso il principe, che presto partirà da Monaco con i figli Jacques e Gabriella per andare a trovare Charlene. La Grimaldi avrebbe contratto un’infezione sembra durante un’operazione dentistica mentre si trovava in Sudafrica. Purtroppo l’infezione ha preso piede, coinvolgendo in breve tempo anche le orecchie.

Lo stato di salute della principessa è apparso sin da subito molto grave. Tanto che l’ex nuotatrice non ha potuto prendere l’aereo per far rientro nel Principato. Considerata la lunga permanenza di Charlene in Sudafrica, le malelingue del gossip hanno ipotizzato invece che tra Alberto e Charlene le cose non andassero più bene.

Proprio per far cessare questo becero gossip è intervenuta in prima persona la principessa monegasca. In un breve video la stessa ha chiarito che la sua permanenza lontano da Monaco è dovuta solo alla grave infezione che l’ha colpita. La Grimaldi ha poi usato delle parole molto belle per Alberto, definendolo il pilastro della sua vita.

In questo momento così doloroso il principe riesce a dare alla sua consorte tutta la forza, l’amore ed il sostegno di cui necessita in questo momento. Per Charlene questa è stata davvero la sua sfida più dura.