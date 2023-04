Chanel Totti, sganciata la bomba: "E’ l’amante del padre di mia figlia"

Dopo i continui scoop su Francesco Totti e Ilary Blasi ora è il momento della loro primogenita Chanel. La ragazza che il prossimo 13 maggio compirà 16 anni, è stata accusata da una tiktoker di essere stata l’amante del padre di sua figlia, tutto questo spiegato in un video sull’affollata piattaforma social.

Stiamo parlando di Martina De Vivo che, senza troppi giri di parole, ha accusato Chanel di avere avuto una relazione con il suo ex compagno quando ancora conviveva con lei e da poco era nata la loro prima figlia. Il tutto è iniziato quanto Martina ha trovato una telefonata di Chanel sul cellulare del suo ragazzo e immediatamente le scrive per chiedere chiarimenti. Chanel nega tutto, ma pochi giorni dopo messo alle strette l’ex compagno vuota il sacco e ammette la relazione.

Le accuse di Martina De Vivo contro Chanel Totti

“Io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi scrive che il problema non è il suo ma di Cristian perché la bambina non ce l’ha lei. Ebbene si, lei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e con una figlia a casa. Quando si sono cominciati a sentire Cristian stava ancora dentro casa mia. Lei quindi ha fatto l’amante, o almeno a casa mia così si chiama” ha continuato a raccontare la De Vivo, per poi tirare in ballo anche l’educazione che è stata impartita a Chanel.

“Un applauso all’educazione che è stata data a questa bambina, perché ha 15 anni. Il problema principale è stato lui, è vero, perché è lui che ha una figlia, ma a casa mia mi hanno insegnato una cosa, i valori, e per me l’uomo di un’altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere, purtroppo non siamo tutti fortunati. A me mia madre e mio padre mi hanno dato educazione, valori e tantissime altre cose nella vita. Non abbiamo avuto tutti questa fortuna.

Infine mette le mani avanti, dichiarando che non c’è stata alcuna violazione della privacy in quanto i due hanno pubblicato una loro foto insieme su Instagram: “Purtroppo qui non posso pubblicare tutte le chat e tutte le prove, perché TikTok ti blocca il video, ma ve le metterò su Instagram perché sinceramente mi sono stufata e anche io con una bambina piccola mi devo tutelare”.