Chanel Totti rompe il silenzio sui genitori e scatena un putiferio sui social: "Ascoltatemi bene.."

Sono passati quasi due mesi da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ufficializzato ai media la propria separazione. Un annuncio che ha fatto scoppiare un prevedibile polverone mediatico, con voci di ogni tipo in merito alle cause di questa rottura o illazioni circa nuovi e presunti flirt.

La coppia ha cercato da subito di proteggere i figli da questa bufera, tanto che, subito dopo il clamoroso annuncio, Ilary Blasi è partita in vacanza in Africa con tutta la famiglia. Ora che le acque si sono relativamente calmate, pare che la secondo genita della coppia, Chanel Totti, abbia voluto dire la sua sui social: ecco di cosa si tratta.

L’annuncio della figlia

Dopo aver trascorso alcune settimane con la madre in Tanzania, ora i figli della coppia più vociferata della tv sarebbero in vacanza con il padre a Sabaudia. La seconda figlia dell’ex capitano della Roma, Chanel, è molto attiva sui social e in un suo ultimo video spuntato sul suo profilo Tik Tok, pare che la 15enne abbia voluto prendere posizione su questa situazione famigliare.

La ragazzina ha condiviso un video in una discoteca sul litorale laziale, allegando un messaggio che, secondo molti, sembra un chiaro riferimento proprio ai genitori: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”. Parole molto decise, interpretabili come una critica alle continue voci di gossip che hanno coinvolto i suoi genitori in questi ultimi mesi.

D’altronde non sarebbe la prima volta che la piccola Chanel lanci messaggi sui social a libera interpretazione; già prima di partire alla volta della Tanzania pubblicò un altro video, questa volta dell’aeroporto, con un’altra citazione enigmatica: “E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza, guardavo les étoiles, ah-ah”. Anche in questo caso, forse, si trattò di un riferimento alla turbolenta situazione famigliare.