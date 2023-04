Chanel Totti, nuovi particolari sul tradimento: "Basta, ora parlo io!"

Il video di Martina De Vivo nel quale accusava Chanel Totti di aver avuto un relazione con il suo ex compagno, Cristian Babalus, quando ancora la loro storia non era finita, sta continuando a creare molti rumors. Dopo che anche il padre di Chanel, Francesco Totti, ha detto la sua a riguardo, arriva una nuova testimonianza che aggiunge particolari alla controversa questione.

A parlare è proprio il protagonista della vicenda Cristian Babalus, appunto l’ex compagno della De Vivo, deciso a raccontare i fatti dal suo punto di vista e smentire la versione della ex compagna che, invece, continua a sostenere di aver scoperto il tradimento quando ancora la loro storia non era terminata.

Chanel Totti, il racconto dei fatti secondo Cristian Babalus

“Ciao a tutti, mi sento di replicare, correggere e modificare alcune parole che sono state pronunciate su questa spiacevole faccenda (…)” ha iniziato così il lungo video dove ha raccontato come sarebbero andate – secondo lui – davvero le cose: “(…) Io me ne ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, perché la situazione era diventata insostenibile e sinceramente tutelare mia figlia e non coinvolgerla nelle numerose discussioni per me non è solo la cosa più importante ma anche un modo di amarla e proteggerla. La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando ero tornato a casa per riprendermi i vestiti che lei educatamente mi continuava a lanciare dalla finestra ancora ignara di tutto”. La storia poi sarebbe stata condivisa anche da Chanel sul suo profilo, a testimoniare che la figlia di Totti appoggia in pieno le parole del ragazzo.

Versioni diametralmente opposte che hanno solo un punto in comune e cioè il fatto che sul cellulare di Cristian compariva la telefonata di Chanel. Ciò che sposta l’ago della bilancia da una parte o dall’altra, è il capire se questa relazione è iniziata prima o dopo la fine della storia tra Babalus e la De Vivo.

Infine Cristian ha speso parole di stima per Chanel, dichiarando quanta educazione e quanti valori ha trovato in lei, apprezzando molto il fatto che, ad oggi, abbia deciso di non rispondere alle provocazioni e sia rimasta in silenzio: “Adesso vorrei spendere due parole a favore di Chanel che non c’entra assolutamente nulla in questa situazione in quanto è subentrata solo dopo la fine del mio rapporto con Martina. (…) Conosco Chanel che di educazione e di valori ne ha da vendere… infatti, fino ad ora, non ha mai risposto a nessuna provocazione e cattiveria”.