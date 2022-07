Chanel Totti, la verità sul suo nome esce fuori solo ora: a rivelarla è la stessa Ilary

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi nella serata di ieri ha rilasciato un comunicato con il quale ha informato gli italiani della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, che ha spiazzato l’intera opinione pubblica italiana. Nessuno infatti si sarebbe aspettato che i due si lasciassero in questo modo.

Nonostante i due avessero provato a smentire la crisi di coppia negli scorsi mesi, il comunicato congiunto inviato da Blasi e da Totti ha poi confermato i sospetti. La notizia era stata già lanciata da Dagospia alcuni mesi fa, quando la crisi sembra fosse ancora all’inizio. Totti ha comunicato di aver fatto di tutto per poter salvare il matrimonio, ma purtroppo senza riuscirci. E i figli hanno avuto delle reazioni particolari, in particolare Chanel, che è sparita dai social network per un pò. Adesso sul suo nome sono giunte delle notizie che hanno fatto rimanere increduli i fan.

Chanel Totti, il particolare del nome

Come si sa la ex coppia Totti-Blasi nel corso della sua storia ha avuto tre figli: Cristian, il maggiore che oggi ha 17 anni e che gioca a calcio nelle giovanili della Roma, la stessa Chanel e l’ultima arrivata Isabel. Proprio recentemente pare che il maggiore dei tre abbia manifestato la volontà di andare a vivere assieme al padre.

Questo perchè Francesco lo accompagna ogni mattina agli allenamenti della squadra, quindi la scelta in questo caso è anche logistica. Ilary e Francesco hanno dichiarato apertamente che tutto quello che è stato fatto fino ad ora, ovvero anche le smentite sulla loro crisi, è servito esclusivamente per proteggere i loro figli.

In una intervista alla trasmissione Belve, Ilary Blasi ha raccontato la verità sul nome della figlia Chanel. La conduttrice del programma le ha chiesto se avesse avuto magari altri nomi nella rosa, e Ilary Blasi ha risposto che non si è pentita di averla chiamata così. “Una volta gliel’ho chiesto pure a mia figlia se le piacesse il suo nome e mi ha risposto che le fa impazzire da quanto le piace. Io stessa non riuscirei ad immaginarmi Chanel con un altro nome. In famiglia abbiamo un problema con i nomi, anche se Cristian ed Isabel sono più normali dai” – così ha dichiarato a Belve Ilary Blasi.