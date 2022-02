In queste ore il gossip impazza e nel suo mirino c’è una delle coppie più longeve. Parliamo,ovviamente, dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della sua consorte, la conduttrice Ilary Blasi.

In tanti ricorderanno con le lacrime agli occhi il giorno in cui il pupone sposò la sua Ilary. Era il 19 giugno 2005 e i due piccioncini si giurarono amore eterno, tra una miriade di scatti fotografici. Ora, a distanza di quasi 17 anni, quel sogno è davvero finito?

Cosa sta accadendo

Secondo quanto riportato dal portale Dagospia, la crisi tra Ilary e Totti sarebbe ormai più che certa. Il “pupone”, seguendo le fonti, avrebbe addirittura intrapreso una nuova relazione assieme a Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente sportivo laziale. Ieri sera il silenzio dei diretti interessati circa i rumors della presunta separazione è stato rotto da alcune storie postate su Instagram da Francesco Totti che si è così espresso: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Poco dopo il video dell’ex capitano della Roma, la bella Ilary ha postato una storia sulla sua pagina Instagram in cui si vede tutta la famiglia a cena al ristorante.Quel che è certo è che i rumors non sembrano ancora essersi placati. La coppia, peraltro, ha 3 splendidi figli: Cristian, Chanel e Isabel. Proprio Chanel Totti, la secondogenita, che compirà 15 anni il prossimo 13 maggio, è l’unica a possedere un account Instagram ufficiale.

Come moltissime adolescenti della sua età, Chanel utilizza moltissimo i social, da Instagram a TikTok. Ma come avrà reagito alle voci della presunta crisi tra mamma Ilary e papà Francesco? In modo davvero sorprendente! Al momento non ha ancora postato nulla che possa far luce rispetto alla situazione tra i suoi genitori. Mentre il caso mediatico relativo alla presunta rottura tra Ilary e Francesco non si placa, sappiamo per certo che la ragazzina ha tantissime foto che la ritraggono assieme ai suoi genitori, suggellando l’amore incondizionato che, a dispetto dei rumors, sembra ancora regnare all’interno della famiglia Totti-Blasi.